Найактуальніші міцні смартфони 2024: добірка пристроїв із підвищеним захистом (відео)

Серед найміцніших телефонів 2024 року — Samsung Galaxy XCover6 Pro, Doogee DK10, Oukitel WP33 Pro, Unihertz Тапк 2 Pro, UleFone Armor 26 Ultra, Doogee S110, AGM G2 Guardian.

Міцність — важливий параметр щоб смартфон служив довго і зберігав надійність. Добірку телефонів з підвищеною потужністю створив ресурс Android Police.

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Ймовірно, не дивно, що наш головний вибір — від Samsung, можливо, короля ринку телефонів Android. Вони створили альтернативу своїм серіям S і Note, яка ідеально заповнює прогалину між міцним дизайном і витонченою елегантністю. Він сумісний з 5G, має ємну батарею та надійні характеристики продуктивності, а також витримує падіння, пил, воду, бруд і пісок.

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Характеристики:

5G і Wi-Fi6E

До 1 ТБ розширюваного сховища

Знімний акумулятор

AGM G2 Guardian

AGM G2 Guardian — це міцний смартфон, який готовий витримати найсуворіші умови. Можливо, це найдорожчий варіант у цьому списку, але він володіє серйозними функціями і характеристиками, які виправдовують його високу ціну.

AGM G2 Guardian — безумовно, найдорожчий варіант у цьому списку, але на те є вагома причина. Крім того, що він надзвичайно міцний, G2 Guardian не змушує вас іти на компроміс між продуктивністю і надійністю завдяки своїм загальним характеристикам і функціям.

AGM G2 Guardian

Характеристики:

Великий, плавний дисплей

Тепловізійна камера

Великий динамік

Doogee S110

Doogee S110 — це міцний пристрій, який знаходить золоту середину з погляду ціни та продуктивності. Завдяки великому об'єму пам'яті та відмінному часу автономної роботи S110, це чудовий додатковий пристрій, у який можна покласти SIM-карту, вирушаючи на сувору прогулянку.

Doogee S110

Характеристики:

Працює на Android 13

Унікальний дизайн із заднім екраном

Відмінна загальна цінність

UleFone Armor 26 Ultra

Ulefone Armor 26 Ultra був розроблений, щоб витримати все, що життя піднесе йому. Телефон дає гідну продуктивність при високій міцності пристрою, який працює без підзарядки, навіть не дивлячись на те, що він важкий.

UleFone Armor 26 Ultra

Характеристики:

Працює на Android 13

Гідна продуктивність процесора

Величезна батарея

Unihertz Tank 2 Pro

Unihertz випускає унікальні телефони, і Tank 2 Pro має масу функцій, які не знайдеш більше ніде. Одна з них — акумулятор ємністю 23 800 мАг, який може підтримувати роботу пристрою ще довгий час після того, як більшість телефонів Android розрядяться.

Інша — проектор на 100 люмен, доданий для спеціальних шоу в кемпінгу або бізнес-презентацій. Працюючи на базі надійного Helio G99 SoC, цей телефон має достатню потужність для більшості повсякденних завдань.

Unihertz Tank 2 Pro

Характеристики:

Дуже міцний

Ефективний проектор

Тривалий час роботи від акумулятора

Blackview BL9000 Pro

Blackview BL9000 Pro — це міцний і надійний телефон, який витримає найсуворіші умови і при цьому збереже всі можливості Android 14. Завдяки високій продуктивності та ємності акумулятора він ідеально підійде початківцю шукачеві пригод.

Blackview BL9000 Pro

Характеристики:

Масивна батарея

Теплобачення

5G

Oukitel WP33 Pro

Oukitel WP33 Pro — це міцний, універсальний дизайн з чудовим часом автономної роботи і гідною продуктивністю. Завдяки акумулятору ємністю 22 000 мАг, основній камері 64 МП і стереодинаміку 8D, здатному видавати до 136 децибел, тут знайдеться щось для більшості потенційних клієнтів.

Інша проблема — дещо недбале ставлення Oukitel до оновлень Android. Цей телефон використовує виправлення безпеки від 2023 року. Сподіваюся, скоро він отримає ще одне оновлення.

Oukitel WP33 Pro

Характеристики:

Акумулятор ємністю 22 000 мАг

Міцна конструкція

Потужний задній динамік

Doogee DK10

Doogee DK10 — це телефон, який намагається стерти межі між більш традиційним телефоном і чимось значно міцнішим. Він не завжди влучає в ціль, але він приносить багато продуктивності та комфорту для істот.

За невелику додаткову плату AGM G2 Guardian також є винятковим вибором, коли йдеться про міцність і продуктивність, включно з його потужним динаміком, щоб видавати мелодії.

З іншого боку, Power Armor 16 Pro, який створений, щоб витримувати будь-які види зловживань, а також оснащений одним з найбільших акумуляторів серед сучасних смартфонів з колосальною ємністю 9600 мАг.

Doogee DK10 Фото: androidpolice.com

Технічні характеристики:

Чіткий і яскравий AMOLED-дисплей

Хороша загальна продуктивність

Дротова зарядка потужністю 120 Вт і бездротова зарядка потужністю 50 Вт

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