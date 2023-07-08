Сам себе на уме. Ученые выяснили, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому

Исследование показывает, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

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Находясь в окружении людей, которые видят мир иначе, чем вы, вы рискуете почувствовать себя чрезвычайно одинокими, даже если находитесь в компании людей. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, что происходит в мозгу людей, которые считают себя социально изолированными — результаты весьма интригующие, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые из Калифорнийского университета провели нейровизуализационные тесты, в которых приняли участие 66 молодых людей. Результаты выявили существенные различия в том, как мозг одиноких людей обрабатывал информацию в сравнении с их сверстниками. Однако куда более любопытным оказалось то, что отличия существовали не только между социально изолированными и не одинокими людьми, но и разными одиночками.

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По словам соавтора исследования, психолога Элизы Бэк, они с коллегами были чрезвычайно удивлены, заметив, что одинокие люди "еще меньше похожи друг на друга". Отсутствие чувства понимания может быть одной из основных причин, почему некоторые из нас чувствуют себя оторванными от других, а потому Бэк с коллегами хотели больше узнать об этой связи.

В ходе исследования ученые отобрали 66 первокурсников в возрасте от 18 до 21 года, а затем каждый из них прошел функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Каждому из реципиентов показали 14 различных видеоклипов, пока ученые наблюдали за активностью их головного мозга. Ученые отмечают, что видеоролики были различной тематики от сентиментальных музыкальных клипов до изображения вечеринок и спортивных мероприятий.

Участников исследования также попросили заполнить шкалу одиночества, созданную учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. По сути, анкета представляет собой самоотчет для измерения собственного чувства одиночества и социальной изоляции. Ученые проанализировали анкеты и разделили реципиентов на две группы:

одинокие;

не одинокие (не испытывают одиночества).

В ходе исследования Бэк с коллегами проанализировали реакцию 214 различных областей мозга с течением времени на различные стимулы в видеороликах. Далее они сравнили мозговую активность разных людей в каждой из более двухсот областей мозга, чтобы понять, насколько похожи или отличаются их реакции.

Результаты анализа показывают, что не одинокие люди более или менее были похожи с неврологической точки зрения. Однако куда любопытнее были результаты одиноких людей — независимо от того, сколько у них было друзей, они, как правило, демонстрировали уникальные реакции мозга.

По словам Бэк, по сути, они увидели, что одинокие люди воспринимают мир иначе от своих сверстников, независимо от того испытывают ли те чувство одиночества. Исследователи отмечают, что в большинстве своем нейронные реакции разнились в областях мозга, отвечающих за общие взгляды и субъективные реакции. Кроме того, одиночество было связано с меньшим сходством в областях, участвующих в системе вознаграждения мозга.

Исследователи также учли в анализе демографическое сходство, фактическую социальную изоляцию и дружбу между людьми, однако обнаружили, что это никак не влияет на результаты исследования. Авторы исследования отмечают, что пока непонятно, является ли уникальная обработка одиноких людей причиной или следствием их одиночество — чтобы ответить на этот вопрос, потребуется ряд дополнительных тестов.

Бэк также отмечает, что отсутствие сходства одиночек с одинокими или не одинокими людьми, вероятно, лишь затрудняет для них установление социальных связей. Теперь исследователи считают, что быть одинокими, вероятно, может быть "действительно ужасно" и это, увы, не всегда очевидно для окружающих людей.

Ранее Фокус писал о том, почему некоторые люди чувствуют себя одинокими в переполненной комнате.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.