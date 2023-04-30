Не от мира сего. Почему некоторые люди чувствуют себя одинокими в переполненной комнате

Исследование нашло подтверждение того, что одинокие люди иначе воспринимают мир вокруг.

Related video

Если задуматься, можно предположить, что основное различие между уединением и одиночеством заключается в выборе. Простыми словами, один человек в действительности может ценить уединение, и предпочитает провести время в одиночестве, тогда как одинокий человек, вероятно, будет чувствовать себя оторванным от других даже в переполненной комнате, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые из Университета Южной Каролины нашли подтверждения тому, что одинокие люди в действительности воспринимают мир иначе, независимо от количества их социальных связей.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые изучили снимки функциональной магнитно-резонансной томографии 63 студентов. По словам ведущего автора исследования Элизы Бэк, они с коллегами обнаружили, что одинокие люди отличаются от своих сверстников в том, как они воспринимают окружающий мир. Причем это никак не зависит от количества их друзей.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что нейронные реакции одиноких людей отличаются от реакций других людей. Теперь исследователи полагают, что "иное видение мира" может являться фактором риска одиночества, даже если вас окружает большое количество друзей.

Во время экспериментов, реципиентам показали 14 увлекательных видеоклипов в одном и том же порядке в течение каждого 90-минутного сканирования. После просмотра видеороликов их попросили рассказать о своих чувствах социальной связи, используя шкалу одиночества Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Отметим, что до начала экспериментов каждый из участников исследования прошел опрос в социальной сети, где перечислил имена всех людей, с которыми они учились, обедали или иначе взаимодействовали в течение первых нескольких месяцев обучения.

В ходе анализа данных Бэк с коллегами разделили участников на две группы:

одинокие;

неодинокие.

Далее исследователи сравнили сканирования этих участников и обнаружили различия в мозговой активности. Например, мозговая активность неодиноких участников была аналогична активности других неодиноких участников. В то же время ученые обнаружили, что одинокие люди иначе воспринимают окружающий мир, что может способствовать уменьшению чувства понимания, которое часто сопровождает одиночество.

По словам Бэк, потребуются дополнительные исследования, чтобы лучше понять природу полученных результатов. Одна из теорий заключается в том, что одинокие люди не видят ценности в тех же аспектах ситуаций или сцен, что и их менее одинокие сверстники. В результате это приводит к усилению обратной связи, в которой одинокие люди все больше чувствуют себя оторванными от мира и отличными от сверстников. А это в свою очередь приводит к дальнейшим проблемам в достижении социальных связей. И так по кругу.

Вторая теория заключается в том, что одиночество само по себе может привести к тому, что люди обрабатывают ситуацию по-разному.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему избегают серьезных отношений женщины и мужчины.