Не від світу цього. Чому деякі люди почуваються самотніми в переповненій кімнаті

Дослідження знайшло підтвердження того, що самотні люди інакше сприймають світ довкола.

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Якщо замислитися, можна припустити, що основна відмінність між усамітненням і самотністю полягає у виборі. Простими словами, одна людина насправді може цінувати усамітнення та воліє провести час на самоті, тоді як самотня людина, ймовірно, почуватиметься відірваною від інших навіть у переповненій кімнаті, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені з Університету Південної Кароліни підтвердили, що самотні люди насправді сприймають світ інакше, незалежно від кількості їхніх соціальних зв'язків.

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У ході дослідження вчені вивчили знімки функціональної магнітно-резонансної томографії 63 студентів. За словами провідної авторки дослідження Елізи Бек, вони з колегами виявили, що самотні люди відрізняються від своїх однолітків у тому, як вони сприймають навколишній світ. До того ж це не залежить від кількості їхніх друзів.

Результати дослідження свідчать, що нейронні реакції самотніх людей відрізняються від реакцій інших людей. Тепер дослідники вважають, що "інше бачення світу" може бути фактором ризику самотності, навіть якщо вас оточує велика кількість друзів.

Під час експериментів, реципієнтам показали 14 захопливих відеокліпів в однаковому порядку протягом кожного 90-хвилинного сканування. Після перегляду відеороликів їх попросили розповісти про свої почуття соціального зв'язку, використовуючи шкалу самотності Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Зазначимо, що до початку експериментів кожен із учасників дослідження пройшов опитування в соціальній мережі, де перерахував імена всіх людей, із якими навчався, обідав або інакше взаємодіяв протягом перших кількох місяців навчання.

Під час аналізу даних Бек із колегами розділили учасників на дві групи:

самотні;

не самотні.

Далі дослідники порівняли сканування цих учасників і виявили відмінності в мозковій активності. Наприклад, мозкова активність окремих учасників була аналогічна з активністю інших учасників. Водночас учені виявили, що самотні люди інакше сприймають навколишній світ, що може сприяти зменшенню почуття розуміння, яке часто супроводжує самотність.

За словами Бек, будуть потрібні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти природу отриманих результатів. Одна з теорій полягає в тому, що самотні люди не бачать цінності в тих же аспектах ситуацій чи сцен, що їхні менш самотні однолітки. Це призводить до посилення зворотного зв'язку, в якому самотні люди все більше почуваються відірваними від світу й відмінними від однолітків. А це, зі свого боку, призводить до подальших проблем у досягненні соціальних зв'язків. І так по колу.

Друга теорія полягає в тому, що самотність сама собою може призвести до того, що люди обробляють ситуацію по-різному.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому уникають серйозних стосунків жінки та чоловіки.