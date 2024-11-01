Знайшли спосіб зберегти пам'ять: учені зробили прорив у лікуванні хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера не має методів лікування, а вчені можуть лише пом'якшувати її наслідки. Так було до недавнього дослідження, де вони з'ясували нову мету для ліків, яка може допомогти нам зберегти пам'ять.

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Нещодавній прорив у дослідженнях хвороби Альцгеймера, проведених групою фахівців у Бельгії, відкрив багатообіцяючі можливості для зупинки загибелі нервових клітин, пов'язаної з цим захворюванням. Це один із найважчих і найнебезпечніших симптомів захворювання, і перспектива того, що він піде в минуле, може змінити життя мільйонів людей, пише VIB.

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Хвороба Альцгеймера, що є основною причиною недоумства в усьому світі, вражає понад 55 мільйонів людей і характеризується насамперед втратою пам'яті, зниженням когнітивних здібностей і прогресуючою загибеллю клітин мозку. Центральним елементом цих виснажливих симптомів є бляшки амілоїду-бета та клубки білка тау в мозку, що порушують комунікацію між клітинами та зрештою призводять до загибелі нейронів.

Незважаючи на значні зусилля, лікування на сьогодні здебільшого спрямоване на тимчасове зняття симптомів, і хоча деякі препарати, спрямовані на амілоїдні бляшки, отримали схвалення, вони не продемонстрували поліпшення когнітивних показників.

Дослідження групи вчених, опубліковане в журналі Science Translational Medicine, відкрило потенціал інгібіторів некроптозу як терапевтичної ефективної стратегії боротьби. Некроптоз, послідовність молекулярних реакцій, що призводять до запрограмованої загибелі клітин, відіграє важливу роль у розвитку хвороби Альцгеймера. Наукова робота, проведена під керівництвом професора Дітмара Таля, професора Барта де Штрупера та доктора Шрірама Балусу, показала, що специфічні інгібітори можуть запобігти втраті нейронів та покращити пам'ять у мишачих моделях за рахунок блокування некроптозу, спричиненого тау-пухирями. Балусу пояснив: "Нервові клітини гинуть у контексті хвороби Альцгеймера внаслідок чітко визначеної послідовності біохімічних реакцій, які називаються "некроптозом"".

Дослідження виявило активацію некроптозу тільки в моделях з тау-сплетіннями, але не в моделях з амілоїдними бляшками, що дало змогу авторам припустити, що лікування, спрямоване на тау, може бути ефективнішим для уповільнення нейродегенерації, ніж терапія, орієнтована на амілоїд. За словами Таля, "наші результати свідчать про існування пов'язаної з хворобою відтермінованої форми некроптозу, що активується специфічною формою тау, що вказує на можливість використання інгібіторів некроптозу в синергії з препаратами, що розщеплюють амілоїд."

Це відкриття може допомогти сформувати новий рубіж у лікуванні хвороби Альцгеймера, оскільки інгібування некроптозу спрямоване на усунення основної причини зниження когнітивних здібностей, зберігаючи функцію нейронів. Такі досягнення дають надію на створення терапії, яка не тільки очистить мозок від відкладень, а й захистить нейронну структуру, критичну для наших пам'яті та пізнання, вважають автори.

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