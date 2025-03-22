Скандал у львівському "Охматдиті": жінку "змусили" купувати ліки та інші засоби, деталі

Мама дитини поскаржилася на вимоги від медиків купувати ліки та розхідні матеріали, які б мали надаватися їм безплатно. Через скандал у лікарні проведуть розслідування.

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Мешканка Львівської області Марина Болкун привезла свого семирічного сина на лікування до Центру дитячої медицини (Львівської обласної дитячої клінічної лікарні) "Охматдит". Там дитину госпіталізували та поставили діагноз: гострий бронхіт та гострий тонзиліт. Хлопчика мали б лікувати безплатно за Програмою медичних гарантій, однак за весь час лікування матері довелося витратити близько 4 тисяч гривень. Про це розповіло видання Zaxid.net 21 березня.

З'ясувалося, що платити жінці довелося буквально за все. Власні кошти мешканка Львівщини надавала на купівлю шприців, розчинів, ліків та навіть термометра.

Всі чеки Марина зберегла та передала журналістам видання. Вони підтвердили, що жінці довелося купувати як ліки, так і шприци та термометр для лікування дитини.

Сама жінка зазначила кореспондентам про те, що претензій до медичного персоналу лікарні не має, однак у неї є питання до керівництва лікарні, зокрема про те, чому їй довелося купувати медикаменти та розхідні матеріали, хоча це б мало надаватися за Програмою медичних гарантій.

Скандальна ситуація швидко набула розголосу в місті, скарги дійшли до Львівської обласної ради, якій підпорядковується медична установа. Там заявили про те, що вимоги до пацієнтів щодо купівлі ліків чи оплати медпослуг, які мають надаватися безплатно, є "неприпустимими" та такими, що порушують чинне українське законодавство. Також у відомстві додали, що ініціюють проведення службового розслідування у дитячій лікарні.

Також мешканка Львівщини звернулася зі скаргою до НСЗУ та очікує відповіді й коментарів щодо ситуації, яка склалася.

Програма медичних гарантій та львівський "Охматдит"

У дашборді НЗСУ міститься інформація про те, що лікарня має укладений договір з відомством на понад 20 пакетів надання медичної допомоги у 2025 році. Серед них є також пакет "Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій", відповідно до якого, пацієнт під час стаціонарного перебування у закладі має право на безплатне отримання ліків та інших медичних засобів.

Нагадаємо, нещодавно прогримів інший скандал на Львівщині, коли в місцевому інтернаті дітей карали за допомогою "реабілітації" у психічній лікарні. Подробиці повідомляв Фокус 20 березня.

У грудні 2024 року через скандал у реабілітаційному центрі на Львівщині забрали семеро дітей.