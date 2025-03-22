Скандал во львовском "Охматдете": женщину "заставляли" покупать лекарства и другие средства, детали

Мама ребенка пожаловалась на требования от медиков покупать лекарства и расходные материалы, которые должны предоставляться им бесплатно. Из-за скандала в больнице проведут расследование.

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Жительница Львовской области Марина Болкун привезла своего семилетнего сына на лечение в Центр детской медицины (Львовской областной детской клинической больницы) "Охматдет". Там ребенка госпитализировали и поставили диагноз: острый бронхит и острый тонзиллит. Мальчика должны были бы лечить бесплатно по Программе медицинских гарантий, однако за все время лечения матери пришлось потратить около 4 тысяч гривен. Об этом рассказало издание Zaxid.net 21 марта.

Выяснилось, что платить женщине пришлось буквально за все. Собственные средства жительница Львовщины предоставляла на покупку шприцев, растворов, лекарств и даже термометра.

Все чеки Марина сохранила и передала журналистам издания. Они подтвердили, что женщине пришлось покупать как лекарства, так и шприцы и термометр для лечения ребенка.

Сама женщина отметила корреспондентам о том, что претензий к медицинскому персоналу больницы не имеет, однако у нее есть вопросы к руководству больницы, в частности о том, почему ей пришлось покупать медикаменты и расходные материалы, хотя это должно было бы предоставляться по Программе медицинских гарантий.

Скандальная ситуация быстро получила огласку в городе, жалобы дошли до Львовского областного совета, которому подчиняется медицинское учреждение. Там заявили о том, что требования к пациентам о покупке лекарств или оплаты медуслуг, которые должны предоставляться бесплатно, являются "недопустимыми" и нарушающими действующее украинское законодательство. Также в ведомстве добавили, что инициируют проведение служебного расследования в детской больнице.

Также жительница Львовщины обратилась с жалобой в НСЗУ и ожидает ответа и комментариев относительно сложившейся ситуации.

Программа медицинских гарантий и львовский "Охматдет" и львовский "Охматдет"

В дашборде НЗСУ содержится информация о том, что больница имеет заключенный договор с ведомством на более 20 пакетов оказания медицинской помощи в 2025 году. Среди них есть также пакет "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций", согласно которому, пациент во время стационарного пребывания в учреждении имеет право на бесплатное получение лекарств и других медицинских средств.

Напомним, недавно прогремел другой скандал на Львовщине, когда в местном интернате детей наказывали с помощью "реабилитации" в психиатрической больнице. Подробности сообщал Фокус 20 марта.

В декабре 2024 года из-за скандала в реабилитационном центре на Львовщине забрали семь детей.