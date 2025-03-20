"От уколов чувствовала себя как овощ": в интернате на Львовщине детей наказывали "реабилитацией" в психбольнице

Одна из воспитанниц рассказала, что сразу заметила специфическое отношение директора к воспитанникам. На уроках он постоянно рассказывал детям об их "сером" будущем, в котором девушки станут проститутками и погибнут от рук насильников.

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Скандал с Великолюбинским многопрофильным учебно-реабилитационным центром на Львовщине получил продолжение. Его воспитанники стали рассказывать, что их принудительно отправляли в психбольницу. Об этом рассказала NGL.media одна из бывших воспитанниц заведения.

Настя Ваньо провела в Великолюбинском интернате четыре года после того, как в 2017 году расформировали интернат в Шептицком, где она находилась до этого.

Девушка говорит, что сразу заметила специфическое отношение директора Степана Мащака к воспитанникам. На уроках он постоянно рассказывал детям об их "сером" будущем, в котором девушки станут проститутками и погибнут от рук насильников.

Также Настя рассказала, что когда переехала в Великий Любень, то имела 150 евро от итальянской семьи, которые ей дали на установку брекетов, и она отдала их директору и сообщила, что должна потратить их на выравнивание зубов. Через некоторое время она напомнила руководителю заведения о деньгах, но он сказал, что "уже поздно".

"Директор сказал, что это можно было сделать до 14 лет. Угадайте, сколько лет было мне? Как раз 14. Вместо этого предложил купить телефон Xiomi, я согласилась. Что он сделал с остальными сбережениями, не знаю", — говорит девушка.

За проступки наказывали психушкой

Девушка рассказывает, что за плохое поведение воспитанников отвозили во Львовскую областную клиническую психиатрическую больницу. В частности, она сама "лежала" там 5 раз. Она вспоминает, что нашла бездомную кошку и принесла ее в интернат, а когда директор узнал об этом, разозлился и хотел забрать животное, но та убежала и спряталась под диваном. Тогда Мащак пообещал отправить Настю в психбольницу.

Она убежала, но впоследствии вернулась в заведение, потому что некуда было идти. В интернате уже была полиция.

"Один из полицейских ударил меня в лицо и пнул. Он был злой. Я объясняла, что не хочу в психбольницу, но это не имело значения. Меня посадили в машину и отправили на "реабилитацию", — рассказала выпускница.

Там девушку ждало принудительное лечение.

"Нас будили в семь, выдавали таблетки и проверяли рты, чтобы мы их глотнули. Далее на два-три часа пускали воспитателей. Потом можно было смотреть мультик "Зоотрополис", который включали по кругу в течение дня. Но хуже всего — уколы, от них я чувствовала себя как овощ, просто смотрела в стену", — вспоминает Настя.

Во Львовской областной психиатрической больнице журналистам сказали, что слова девушки о принудительном лечении могут быть манипуляцией. Он говорит, что дети проходили лечение по показаниям.

Всего в 2024 году через детское отделение психбольницы прошли 15 воспитанников Великолюбинского интерната. В 2023-м — еще 20.

В то же время после отстранения директора, которое произошло в конце сентября прошлого года, ни один ребенок из интерната не был на лечении в психбольнице. Независимые наблюдатели считают, что психиатрическое лечение в качестве наказания используют во многих украинских интернатах.

"Я знаю, что это многих шокирует, но это очень распространенная практика в большинстве интернатных учреждений. Я знаю лично выпускников, для которых это просто было нормой: за плохое поведение — в психушку. Проблема в том, что их туда привозят и часто не фиксируют в документах. То есть если сделать запрос по конкретному ребенку, то его там и не было", — рассказала в своем интервью Инна Мирошниченко, участница мониторинговых групп Уполномоченного по правам человека.

Директор ложился в постель к девочкам и заставлял целоваться

Отмечается, что 64-летний Степан Мащак руководил интернатом 20 лет. По данным расследованием, воспитанницы жаловались на сексуальное насилие со стороны Мащака. По их словам, директор ложился к ним в постель, заставлял целоваться и касался их интимных мест.

Кроме этого дети жаловались, что директор забирал у них банковские карточки, куда поступали социальные выплаты, обещая, что на отложенные средства купит им телефоны, но так этого и не сделал.

Мониторинговая группа Уполномоченного Верховной Рады по правам человека провела проверку заведения, во время которой обнаружила серьезные нарушения условий содержания детей. Во время проверки в заведении обнаружили случаи запугивания и получили свидетельства о том, что детям вводили препараты, которые вызывают потерю способности двигаться.

Напомним, что 13 декабря сообщалось, что на Львовщине из детского реабилитационного центра, который попал в скандал из-за избиения воспитателями детей, забрали семерых воспитанников. Двое из них уже нашли семьи.