Гормональна несправедливість: учені дізналися, чому в деяких людей розвивається ПТСР

Нове дослідження дало змогу вченим зазирнути в потенційні першопричини розвитку небезпечного розладу, що дало можливість розробити нові підходи до його лікування.

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Нещодавнє дослідження, проведене у Швейцарському федеральному технологічному інституті Лозанни, дало змогу отримати нові відомості про те, чому деякі люди більш схи льні до розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР) після травмуючих подій. Дослідження підкреслює значну роль гормональної відповіді організму на стрес у визначенні вразливості до ПТСР, пише New Atlas.

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Основна увага в дослідженні, проведеному під керівництвом Кармен Санді, приділяється відмінностям у рівні глюкокортикоїдів — стероїдних гормонів, що виділяються під час стресу. У людей із ПТСР часто спостерігається зниження рівня глюкокортикоїдів, таких як кортизол — ключовий гормон, що бере участь у реакції на стрес. Спочатку вважалося, що такі низькі рівні є наслідком травми, проте нині існує думка, що вони можуть передувати розвитку ПТСР і навіть сприяти йому.

Використовуючи генетично модифікованих щурів з уповільненою реакцією на кортизол, дослідники вивчили, як ця гормональна зміна може бути пов'язана з ПТСР. Вони виявили, що зниження реакції на глюкокортикоїди пов'язане з низкою ключових ознак ПТСР, таких як погіршення згасання страху в самців, зменшення об'єму гіпокампу (ділянки мозку, що відіграє ключову роль у розвитку пам'яті) та порушення швидкого сну, що важливий для консолідації пам'яті.

Цікаво, що коли щурів піддавали процедурам, схожим на когнітивно-поведінкову терапію, і вводили їм кортикостерон (щурячий аналог кортизолу), дослідники відзначали значне зменшення симптомів ПТСР, включно з реакцією страху та порушеннями сну.

Це дослідження надає важливі причинні докази, що пов'язують низьку глюкокортикоїдну реактивність із розвитком симптомів ПТСР, і припускає, що вона може впливати і на інші фактори ризику, пов'язані з цим розладом. Отримані результати відкривають шлях до вивчення глюкокортикоїдної терапії як потенційного терапевтичного підходу до ПТСР, особливо у пацієнтів зі зниженою глюкокортикоїдною реактивністю, вважають автори.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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