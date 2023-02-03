До посттравматичного розладу виявили схильність. Хто в групі ризику — розповідають учені

Учені розповіли про групи ризику схильних до розвитку розладу й про те, що можна зробити, щоб убезпечитися.

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Важливо розуміти свою схильність до розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР), пише News Medical. Наприклад, якщо ви знали, що перебуваєте в групі ризику, ви могли б уникати роботи, пов'язаної з більшою ймовірністю високого стресу та потенційної травми, або звернутися за медичною допомогою, як тільки ви пережили потенційно тригерну подію.

Тепер дослідницька група виявила маркер, що вказує на вразливість до розладу. Вони виявили, що підвищена активація в одній конкретній області мозку у відповідь на здивований і нейтральний вираз обличчя, мабуть, пов'язана з розвитком посттравматичного стресового розладу.

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Низка симптомів визначає посттравматичний стресовий розлад, але дослідників особливо цікавила підвищена пильність — "постійне почуття, що вам потрібно стежити за довкіллям на предмет потенційних загроз", — каже Сесілія Інохоса, яка була першою авторкою дослідницької статті, а зараз працює докторанткою в Університет Еморі, спеціалізуючись на посттравматичному стресовому розладі в жінок.

Попередні дослідження показали, що підвищена пильність може призвести до того, що люди з посттравматичним стресовим розладом реагуватимуть зі страхом на сигнали, які є двозначними або не явно загрозливими; наприклад, феєрверк може викликати страх перед пострілами чи вибухами.

Команда, очолювана дослідниками з Тафтса, вивчала пари однояйцевих близнюків чоловічої статі, використовуючи МРТ дослідження активації мозку. Вивчаючи однояйцевих близнюків із однаковими генами, дослідники могли показати, які риси є сімейними, а які ні. У групі з 12 ідентичних пар близнюків один близнюк пережив травму та розвинув посттравматичний стресовий розлад, тоді як інший не травмувався.

Хоча реакції людей із посттравматичним стресовим розладом на образи, пов'язані з травмою, вивчалися, ніхто раніше не досліджував їхню реакцію на неоднозначні образи під час сканування активації мозку. Дослідницька група зосередилася на двох механізмах мозку. По-перше, це підвищена активація мигдалеподібного тіла, частини мозку, яка бере участь в обробці стимулів, пов'язаних зі страхом, що призводить до реакції "бий, біжи або замри".

"Щоразу, коли ми стикаємося з чимось, що може бути потенційно загрозливим у нашому оточенні, мигдалеподібне тіло запускає ланцюжок реакцій у мозку", — каже Інохоса.

Другий механізм — це активація медіальної лобової звивини, частини префронтальної кори, що бере участь у придушенні реакції мигдалеподібного тіла на елементи, які насправді не загрожують.

Дослідження прагнуло з'ясувати, чи є в людей раніше наявні патерни активації мозку, які роблять їх сприйнятливішими до посттравматичного стресу, або вони отримують цей патерн активації через те, що в них є посттравматичний стресовий розлад.

Хоча дослідники очікували, що чоловіки з посттравматичним стресовим розладом продемонструють велику активацію мигдалеподібного тіла під час спостереження за обличчями зі здивованим виразом, вони не очікували, що учасники матимуть таку ж реакцію на нейтральний вираз обличчя. Що характерно, те саме сталося і в близнюків учасників, які не зазнали травм, у яких не було посттравматичного стресового розладу.

Із іншого боку, група, яка пережила травму, але не діагностована з посттравматичним стресовим розладом, не демонструвала такої посиленої відповіді мигдалеподібного тіла ні на здивовані, ні на нейтральні обличчя.

Ці результати можуть означати, що люди, в яких активація мигдалеподібного тіла була вищою до травми, можуть бути вразливішими до розвитку посттравматичного стресового розладу, зазначає Інохоса.

Висновки також можуть означати, що, якщо людина виявляє раніше наявну вразливість до розвитку посттравматичного стресового розладу, через підвищену активацію мигдалеподібного тіла та переживання травматичної події, "ми потенційно могли б надати їм лікування, як тільки вони зазнають цієї травми, щоб запобігти розвитку симптомів посттравматичного стресового розладу", — каже Інохоса.

Останній висновок із дослідження полягає в тому, що зниження реактивності в медіальній лобовій звивині, що пригнічує надмірну реакцію страху, спостерігалося лише в групі з посттравматичним стресовим розладом. Це говорить про те, що знижена реакція префронтальної кори "є набутою характеристикою посттравматичного стресового розладу", — сказала Інохоса.

Вона вказала на дослідження тварин, які припускають, що хронічний стрес чи травматичні події нейротоксичні. Стрес і травма "можуть пошкодити цю галузь мозку, тому вона не працюватиме", — каже вона.

За словами Інохоси, для наступних кроків дослідження необхідно буде відтворити з більшими розмірами вибірки та вийти за межі лише чоловіків у поточному дослідженні.

Раніше Фокус писав про те, як ефективно боротися зі стресом, — знадобиться лише 5 хвилин на день. Дослідники вважають, що ця методика значно ефективніша за медитацію або інші практики.