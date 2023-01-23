Вдих і видих. Названий ефективний спосіб боротьби зі стресом — потрібно всього 5 хвилин на день

Дослідники вважають, що ця методика значно ефективніша за медитацію або інші практики.

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Незважаючи на те, що дихання — це те, що ми робимо не думаючи, воно легко піддається свідомому контролю, і дослідники вважають, що щоденна дихальна практика тривалістю всього 5 хвилин на день може значно полегшити стрес, пише Inverse.

У новому дослідженні група вчених зі Стенфордського університету зосередилася на вивченні дихальної практики, також відомої як фізіологічне зітхання або циклічне зітхання. Дослідники вважають, що вона може надати більш ефективний результат, ніж медитація або будь-яка інша дихальна практика навіть за мінімальних витрат часу — не більше 5 хвилин на день.

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За словами співавтора дослідження Девіда Шпігеля, раніше вчені вже з'ясували, що контроль дихання може надавати позитивні фізичні й емоційні ефекти на людей. Однак у новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, чи можливо навчати дихальним практикам дистанційно та як практика дихальних технік згодом може впливати на розум і тіло людини.

У новому дослідженні взяли участь 114 добровольців, яким запропонували виконувати одну з вправ щодо зниження стресу по 5 хвилин на день щодня протягом місяця. Весь цей час їм також потрібно було заповнювати щоденник стресу, в якому вони описували свої успіхи.

Проаналізувавши отримані дані, вчені дійшли висновку, що всі учасники повідомляли, що всі вправи щодо зниження стресу їм допомогли. Проте цікавим виявився той факт, що дихальні практики, наприклад, були загалом ефективніші, ніж бездумна медитація. Ба більше, вчені помітили, що реципієнти, які виконували вправи з циклічного дихання, повідомляли про найкращі результати.

Циклічне дихання

Вивчення циклічного дихання почалося ще в далеких 1930-х роках, коли вчені спостерігали два випадки, в яких люди природно практикують циклічне дихання в дуже глибокому сні та умовах клаустрофобії. Вони з'ясували, що під час сну, наприклад, у кровотоку накопичується вуглекислий газ, сигнал про підвищення відправляється в мозок і він запускає імпульс до циклічного дихання.

Співавтор дослідження Ендрю Хуберман, нейробіолог і доцент Стенфордського університету, зняв відео, яке допоможе освоїти практику циклічного дихання. Воно враховує:

вдих, за яким слідує ще один короткий вдих через ніс; потім тривалий видих через рот.

Дослідники також стверджують, що будь-які дихальні вправи дозволять знизити стрес, й ось чому:

дають відчуття контролю за своєю фізіологією;

посилене почуття контролю здатне знизити тривогу.

Надалі дослідники планують продовжити роботу та вивчити, як циклічне дихання здатне розширити потенціал самонавіювання як медичного втручання.

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