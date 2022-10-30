Зменшити стрес за 4 тижні. Яка їжа допоможе це зробити

Ферментовані продукти та пребіотики — запорука гарного самопочуття та сну.

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Стрес — невід'ємна частина життя у ХХІ столітті. Кожен шукає власні способи його зменшити. Зазвичай усі говорять, що перемогти стрес можна за допомогою спорту, медитації чи просто улюбленого заняття.

Проте останнє дослідження доводить, що їжа — ще один ефективний засіб для зменшення стресу. Воно доводить, що споживання більшої кількості ферментованої їжі та клітковини лише протягом 4-х тижнів чинитиме значний вплив на рівень стресу, пише Science Alert.

В останні роки вчені довели значний вплив дієт на психічне здоров'я людей. Поки механізм цього не цілком зрозумілий. Але зараз вплив пояснюють за допомогою зв'язку нашого мозку та мікробіома — трильйонів бактерій, які живуть у кишечнику. За допомогою кишково-мозкової осі ці органи спілкуються.

Останнє дослідження намагалося з'ясувати, чи може зміна дієти впливати рівень стресу. Для цього залучили 45 здорових людей віком 18-59 років. Більше половини були жінки. Було створено дві групи і їм випадково призначили особливий вид харчування. Половина мала харчуватися дієтою Кірстена Бердінга, яка передбачала збільшення ферментованих продуктів і пребіотиків.

Щодня ця група повинна включати до раціону 6-8 порцій фруктів та овочів: цибулі, капусти, яблук, бананів, 5-8 порцій зернових та 3-4 порції бобових на тиждень. З ферментованих продуктів щодня потрібно добавляти 2-3 порції продуктів типу квашеної капусти. Таку дієту назвали психобіотичною.

Учасники, які дотримувалися саме такого раціону харчування, відчували менший рівень стресу, ніж інша група. Ті, що вживали найбільшу кількість психобіотичної їжі, повідомили про найбільше зниження сприйнятого рівня стресу. Зазначали покращення сну теж.

Крім того, спостерігалися значні зміни на рівні певних ключових хімічних речовин, вироблених кишковими мікробами. Деякі їх пов'язані з психічним здоров'ям. Тому це може пояснити зменшення стресу. Загалом результати свідчать про те, що в довгостроковій перспективі при боротьбі зі стресом можна використовувати спеціальні дієти.

Проте дослідження має певні обмеження. Не зрозуміло, скільки триватимуть зміни та чи не було помилок при оцінці споживання їжі. Експеримент був спрямований лише на здорових людей. Вчені цікавляться, чи можна відтворити ці результати у людей, які страждають на розлади стресу.

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