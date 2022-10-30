Уменьшить стресс за 4 недели. Какая еда поможет это сделать

Ферментированные продукты и пребиотики — залог хорошего самочувствия и сна.

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Стресс – неотъемлемая часть жизни в XXI веке. Каждый ищет собственные способы его снизить. Обычно все говорят, что побороть стресс можно с помощью спорта, медитации или просто любимого занятия.

Однако последнее исследование доказывает, что пища – еще одно эффективное средство для уменьшения стресса. Оно доказывает, что потребление большего количества ферментированной пищи и клетчатки только в течение 4-х недель будет оказывать значительное влияние на уровень стресса, — пишет Science Alert.

В последние годы ученые доказали значительное влияние диет на психическое здоровье людей. Пока что механизм этого не вполне понятен. Но сейчас влияние объясняют посредством связи нашего мозга и микробиома – триллионов бактерий, живущих в кишечнике. С помощью кишечно-мозговой оси эти органы общаются.

Последнее исследование пыталось выяснить, может ли изменение диеты влиять на уровень стресса. Для этого привлекли 45 здоровых людей 18-59 лет. Больше половины было женщинами. Были созданы две группы и им случайным образом назначили особый вид питания. Половина должна была питаться диетой Кирстена Бердинга, которая предполагала увеличение ферментированных продуктов и пребиотиков.

Ежедневно эта группа должна включать в рацион 6-8 порций фруктов и овощей: лука, капусты, яблок, бананов, 5-8 порций зерновых и 3-4 порции бобовых в неделю. Из ферментированных продуктов ежедневно нужно было включать 2-3 порции продуктов типа квашеной капусты. Такую диету назвали психобиотической.

Участники, придерживавшиеся именно такого рациона питания, испытывали меньший уровень стресса, чем у другой группы. Употреблявшие наибольшее количество психобиотической пищи сообщили о наибольшем снижении воспринятого уровня стресса. Отмечали улучшение сна тоже.

Кроме этого, наблюдались значительные изменения в уровне определенных ключевых химических веществ, производимых кишечными микробами. Некоторые из них связаны с психическим здоровьем. Поэтому это может объяснить уменьшение стресса. В общем, результаты свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе при борьбе со стрессом можно использовать специальные диеты.

Однако исследование имеет определенные ограничения. Не понятно, сколько будут продолжаться изменения и не было ли ошибок при оценке потребления пищи. Эксперимент был направлен только на здоровых людей. Ученые интересуются, можно ли воспроизвести эти результаты у людей, страдающих расстройствами стресса.

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