К посттравматическому расстройству выявили предрасположенность. Кто в группе риска — рассказывают ученые

Ученые рассказали о группах риска подверженных к развитию расстройства и о том, что можно сделать, чтобы обезопасить себя.

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Важно понимать свою предрасположенность к развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), пишет News Medical. Например, если вы знали, что находитесь в группе риска, вы могли бы избегать работы, связанной с большей вероятностью высокого стресса и потенциальной травмы, или обратиться за медицинской помощью, как только вы испытали потенциально триггерное событие.

Теперь исследовательская группа нашла маркер, указывающий на уязвимость к расстройству. Они обнаружили, что повышенная активация в одной конкретной области мозга в ответ на удивленное и нейтральное выражение лица, по-видимому, связана с развитием посттравматического стрессового расстройства.

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Ряд симптомов определяет посттравматическое стрессовое расстройство, но исследователей особенно интересовала повышенная бдительность — "постоянное чувство, что вам нужно следить за окружающей средой на предмет потенциальных угроз", — говорит Сесилия Инохоса, которая была первым автором исследовательской статьи, а в настоящее время работает докторантом в Университете Эмори, специализируясь на посттравматическом стрессовом расстройстве у женщин.

Предыдущие исследования показали, что повышенная бдительность может привести к тому, что люди с посттравматическим стрессовым расстройством будут реагировать со страхом на сигналы, которые являются двусмысленными или не явно угрожающими; например, услышав фейерверк, он может вызвать страх перед выстрелами или взрывами.

Команда, возглавляемая исследователями из Тафтса, изучала пары однояйцевых близнецов мужского пола, используя МРТ-исследования активации мозга. Изучая однояйцевых близнецов с одинаковыми генами, исследователи могли бы показать, какие черты являются семейными, а какие нет. В группе из 12 идентичных пар близнецов один близнец пережил травму и развил посттравматическое стрессовое расстройство, в то время как другой не подвергался травме.

Хотя реакции людей с посттравматическим стрессовым расстройством на образы, связанные с травмой, изучались, никто ранее не исследовал их реакцию на неоднозначные образы во время сканирования активации мозга. Исследовательская группа сосредоточилась на двух механизмах мозга. Во-первых, это повышенная активация миндалевидного тела, части мозга, которая участвует в обработке стимулов, связанных со страхом, что приводит к реакции "бей, беги или замри".

"Каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то, что может быть потенциально угрожающим в нашем окружении, миндалевидное тело запускает цепочку реакций в мозге", — говорит Инохоса.

Второй механизм — это активация медиальной лобной извилины, части префронтальной коры, участвующей в подавлении реакции миндалевидного тела на элементы, которые на самом деле не представляют угрозы.

Исследование стремилось выяснить, есть ли у людей ранее существовавшие паттерны активации мозга, которые делают их более восприимчивыми к посттравматическому стрессу, или они приобретают этот паттерн активации в последствии того, что у них есть посттравматическое стрессовое расстройство.

Хотя исследователи ожидали, что мужчины с посттравматическим стрессовым расстройством продемонстрируют большую активацию миндалевидного тела при наблюдении за лицами с удивленным выражением лица, они не ожидали, что участники будут иметь такую ​​​​же реакцию на нейтральное выражение лица. Что характерно, то же самое было верно и для близнецов участников, не подвергшихся травме, у которых не было посттравматического стрессового расстройства.

С другой стороны, группа, пережившая травму, но не диагностированная с посттравматическим стрессовым расстройством, не демонстрировала такого же усиленного ответа миндалевидного тела ни на удивленные, ни на нейтральные лица.

Эти результаты могут означать, что люди, у которых активация миндалевидного тела была выше до травмы, могут быть более уязвимыми к развитию посттравматического стрессового расстройства, отмечает Инохоса.

Выводы также могут означать, что, если человек проявляет ранее существовавшую уязвимость к развитию посттравматического стрессового расстройства, через повышенную активацию миндалевидного тела и переживание травматического события, "мы потенциально могли бы предоставить им лечение, как только они испытают эту травму, чтобы предотвратить развитие симптомов посттравматического стрессового расстройства", — говорит Инохоса.

Последний вывод из исследования заключается в том, что снижение реактивности в медиальной лобной извилине, подавляющее чрезмерную реакцию страха, наблюдалось только в группе с посттравматическим стрессовым расстройством. Это говорит о том, что сниженная реакция префронтальной коры "является приобретенной характеристикой посттравматического стрессового расстройства", — сказала Инохоса.

Она указала на исследования животных, которые предполагают, что хронический стресс или травматические события нейротоксичны. Стресс и травма "могут повредить эту область мозга, поэтому она не будет работать", — говорит она.

По словам Инохоса, для следующих шагов исследование необходимо будет воспроизвести с более крупными размерами выборки и выйти за рамки только мужчин в текущем исследовании.

Ранее Фокус писал о том, как эффективно бороться со стрессом, понадобиться всего лишь 5 минут в день. Исследователи полагают, что эта методика значительно эффективнее медитации или других практик.