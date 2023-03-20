І все ж ми різні. Депресія у чоловіків протікає не так, як у жінок, — учені

Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою та жіночою депресією та вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

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Наша дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК) відіграє вирішальну роль у розвитку психічних захворювань: 178 варіантів генів пов'язані з великим депресивним розладом (ВДР) у дослідженні 1,2 мільйона людей у 2021 році. Проте нове дослідження Університету Макгілла в Канаді виявило різні генетичні зв'язки депресії між чоловічими та жіночими геномами, що наголошує на необхідності створення більш залежних від статі моделей діагностики та лікування, пише New Atlas.

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Вчені проаналізували понад 270 000 осіб з великої бази даних та виявили 11 ділянок ДНК, специфічно пов'язаних з депресією у жінок, порівняно з однією ділянкою у геномі чоловіків. Цікаво, що у обох статей були спільні проблеми з білком BMAL1, регулятором циркадних ритмів, а безсоння було значним симптомом для обох статей. Крім того, дослідження показало, що у жінок депресія гостро пов'язана із метаболічними захворюваннями.

"Ці результати важливі для розробки спеціальних методів лікування, які принесуть користь як чоловікам, так і жінкам з огляду на їх відмінності", — сказала доктор Патрісія Пелуфо Сільвейра, провідний автор дослідження та доцент кафедри психіатрії Університету Макгілла.

Депресія — це складний стан, що характеризується широким спектром симптомів, ступеня тяжкості та характеру епізодів. Проте, за оцінками, від неї страждають 280 мільйонів людей у всьому світі, і вона є причиною близько 700 000 смертей від самогубств щороку.

Доктор Сільвейра заявила, що "у клініці прояв депресії у чоловіків та жінок сильно відрізняється, так само, як і їхня реакція на лікування, але зараз ми дуже мало розуміємо, чому це відбувається".

Дослідники сподіваються, що їх результати прокладуть шлях до розробки персоналізованих терапевтичних методів, спрямованих на генні мережі, специфічні для цієї статі. Вони також бажають спонукати більше вчених до вивчення геномних маркерів депресії серед расово різноманітних груп населення.

Раніше Фокус писав про те, що у світі було створено перший мозковий імплант для лікування депресії. Він уже використовується і показує добрі результати на людях.