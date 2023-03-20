И все-таки мы разные. Депрессия у мужчин протекает не так, как у женщин, — ученые

Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

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Наша дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) играет решающую роль в развитии психических заболеваний: 178 вариантов генов связаны с большим депрессивным расстройством (БДР) в исследовании 1,2 миллиона человек в 2021 году. Однако новое исследование Университета Макгилла в Канаде обнаружило различные генетические связи депрессии между мужскими и женскими геномами, что подчеркивает необходимость создания более зависимых от пола моделей диагностики и лечения, пишет New Atlas.

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Ученые проанализировали более 270 000 человек из большой базы данных и обнаружили 11 участков ДНК, специфически связанных с депрессией у женщин, по сравнению с одним участком в геноме мужчин. Интересно, что у обоих полов были общие проблемы с белком BMAL1, регулятором циркадных ритмов, а бессонница была значительным симптомом для обоих полов. Кроме того, исследование показало, что у женщин депрессия остро связана с метаболическими заболеваниями.

"Эти результаты важны для разработки специальных методов лечения, которые принесут пользу как мужчинам, так и женщинам, учитывая при этом их различия", — сказала доктор Патрисия Пелуфо Сильвейра, ведущий автор исследования и доцент кафедры психиатрии Университета Макгилла.

Депрессия — это сложное состояние, которое характеризуется широким спектром симптомов, степени тяжести и характера эпизодов. Тем не менее, по оценкам, от нее страдают 280 миллионов человек во всем мире, и она является причиной около 700 000 смертей от самоубийств каждый год.

Доктор Сильвейра заявила, что "в клинике проявление депрессии у мужчин и женщин сильно отличается, так же, как и их реакция на лечение, но на данный момент мы очень мало понимаем, почему это происходит".

Исследователи надеются, что их результаты проложат путь к разработке персонализированных терапевтических методов, направленных на генные сети, специфичные для данного пола. Они также хотят побудить больше ученых к изучению геномных маркеров депрессии среди расово разнообразных групп населения.

Ранее Фокус писал о том, что в мире был создан первый мозговой имплант для лечения депрессии. Он уже используется и показывает хорошие результаты на людях.