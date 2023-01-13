Конкуренты Neuralink Илона Маска. Создан первый в мире мозговой имплант для лечения депрессии (фото)

Нейротехнологическая компания представила устройство Inner Cosmos, которое лечит депрессию, и оно уже находится в черепе первого пациента.

Related video

"Цифровая таблетка" Inner Cosmos состоит из двух частей: электрода, который находится под кожей головы, и "капсулы клипсы", которая защелкивается на волосах пользователя для питания устройства, пишет DailyMail.

Имплантат посылает крошечные электрические импульсы в пораженную депрессией область мозга — левую префронтальную кору — один раз в день в течение 15 минут. И внешнее устройство не находится на голове, когда лечение не проводится.

Первый испытатель будет тестировать инновацию Inner Cosmos в течение одного года, и компания планирует начать еще одно испытание на людях в следующем месяце.

Фото: Inner Cosmos

Имплантаты для лечения всех проблем мозга вызывают ажиотаж в отрасли, поскольку несколько компаний спешат вывести свои на рынок первыми.

Компания Neuralink Маска недавно провела демонстрацию продукта, на котором был показан чип в мозгу обезьяны, позволяющий ей управлять клавиатурой на экране и печатать полные предложения.

Synchron начал аналогичные испытания своего мозгового имплантата на людях в июле.

Мозговой имплант фирмы Stentrode размером со скрепку будет имплантирован шести пациентам из Нью-Йорка и Питтсбурга с тяжелым параличом. Stentrode позволит пациентам управлять цифровыми устройствами, просто думая, и даст им возможность выполнять повседневные задачи, включая текстовые сообщения, электронную почту и покупки в Интернете.

Исследовательские центры также разрабатывают мозговые чипы. Больница Саутмид в Бристоле считается первой в мире, где имплантировано устройство, устраняющее симптомы болезни Паркинсона.

Тем не менее, цифровая таблетка Inner Cosmos — это самая маленькая и наименее инвазивная технология на сегодняшний день — имплантат размером с пенни. И компания сравнивает внешний модуль с зарядкой Apple Watch.

Операция по имплантации занимает 30 минут в амбулаторном учреждении.

Компания Inner Cosmos была основана предпринимателем Мероном Грибецем, у которого в детстве диагностировали синдром дефицита внимания. "Наша миссия — создать мир, который восстанавливает когнитивные способности человечества, балансируя человеческий разум", — сказал Грибец.

"Мир находится в состоянии серьезного беспорядка, ведущего к беспорядочному познанию. Эффекты ощущаются миллионами, что приводит к резкому повышению уровня депрессии. Мы считаем, что наш подход может облегчить жизнь тем, кто страдает депрессией, и в конечном итоге распространится на другие когнитивные расстройства".

Цель Inner Cosmos — отказаться от отпускаемых по рецепту лекарств и перейти к более "эффективному лечению".

"Депрессия, дефицит внимания и беспокойство все это мы лечим. Просто чтобы подчеркнуть этот момент, 140 миллионов американцев каждый год используют наркотики для концентрации внимания или депрессии, это больше людей, чем пользователей iPhone", — сказал Грибец в презентации 2022 года.

Фото: Inner Cosmos

Цифровая таблетка Inner Cosmos питается от приложения для смартфона, которое также отображает графики настроения и депрессии, которыми можно поделиться с врачом.

Грибец сказал, что это первый раз, когда врачи получат доступ к данным такого типа, "сэкономив отрасли здравоохранения миллиарды на неправильной диагностике тяжелой суицидальной депрессии", сказал он.

"[Имплантат] в 10 раз меньше, чем все, о чем вы слышали во всем мире, на рынке мозговых чипов BCI (мозг-компьютерный интерфейс), и мы очень взволнованы", — сказал Грибец. "Нам потребовалось шесть лет, чтобы построить эту штуку".

Ранее Фокус писал, как встроенный имплант способен убивать рак. Терапевтическая губка размером с ластик для карандашей усилила реакцию организма на борьбу с опухолью у мышей и предотвратила рецидив рака.