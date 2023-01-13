Конкуренти Neuralink Ілона Маска. Створено перший у світі мозковий імплант для лікування депресії (фото)

Нейротехнологічна компанія представила пристрій Inner Cosmos, який лікує депресію, і він уже перебуває в черепі першого пацієнта.

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"Цифрова пігулка" Inner Cosmos складається з двох частин: електрода, який розташований під шкірою голови, і "капсули-кліпси", яка чіпляється на волоссі користувача для живлення пристрою, пише DailyMail.

Імплантат посилає крихітні електричні імпульси в уражену депресією ділянку мозку — ліву префронтальну кору — один раз на день протягом 15 хвилин. Коли зовнішнього пристрою немає на голові, коли лікування не проводиться.

Перший випробувач тестуватиме інновацію Inner Cosmos протягом одного року, і компанія планує розпочати ще одне випробування на людях наступного місяця.

Фото: имплант

Імплантати для лікування всіх проблем мозку викликають ажіотаж у галузі, оскільки кілька компаній поспішають вивести свої на ринок першими.

Компанія Neuralink Маска нещодавно провела демонстрацію продукту, на якому було показано чип у мозку мавпи, що дозволяє їй керувати клавіатурою на екрані та друкувати повні речення.

Synchron розпочав аналогічні випробування свого мозкового імплантата на людях у липні.

Мозковий імплант фірми Stentrode розміром зі скріпку імплантують шести пацієнтам із Нью-Йорка та Піттсбурга з важким паралічем. Stentrode дозволить пацієнтам керувати цифровими пристроями просто думаючи, і дасть їм можливість виконувати повсякденні завдання, включаючи текстові повідомлення, електронну пошту й покупки в інтернеті.

Дослідницькі центри розробляють мозкові чипи. Лікарня Саутмід у Брістолі вважається першою у світі, де імплантовано пристрій, що усуває симптоми хвороби Паркінсона.

Тим не менш, цифрова таблетка Inner Cosmos — це найменша та найменш інвазивна технологія на сьогодні, імплантат розміром із пенні. І компанія порівнює зовнішній модуль із зарядкою Apple Watch.

Операція з імплантації займає 30 хвилин в амбулаторній установі.

Компанія Inner Cosmos була заснована підприємцем Мероном Грібецем, якому в дитинстві діагностували синдром дефіциту уваги. "Наша місія —створити світ, який відновлює когнітивні здібності людства, балансуючи людський розум", — сказав Грібец.

"Світ перебуває в стані серйозного безладу, що веде до безладного пізнання. Ефекти відчуваються мільйонами, що призводить до різкого підвищення рівня депресії. Ми вважаємо, що наш підхід може полегшити життя тим, хто страждає на депресію, і в кінцевому підсумку поширитися на інші когнітивні розлади" .

Мета Inner Cosmos — відмовитися від ліків, що відпускаються за рецептом, і перейти до "ефективнішого лікування".

"Депресія, дефіцит уваги та занепокоєння — все це ми лікуємо. Просто, щоб підкреслити цей момент, 140 мільйонів американців щороку використовують наркотики для концентрації уваги або депресії, це більше людей, ніж користувачів iPhone", — сказав Грібец у презентації 2022 року.

Фото: имплант

Цифрова таблетка Inner Cosmos живиться від програми для смартфона, яка також відображає графіки настрою й депресії, якими можна поділитися з лікарем.

Грібец сказав, що це вперше, коли лікарі отримають доступ до даних такого типу, "заощадивши галузі охорони здоров'я мільярди на неправильній діагностиці важкої суїцидальної депресії", сказав він.

"[Імплантат] у 10 разів менший, ніж усе, про що ви чули в усьому світі, на ринку мозкових чипів BCI (мозок-комп'ютерний інтерфейс), і ми дуже схвильовані, — сказав Грібец. — Нам знадобилося шість років, щоб збудувати цю штуку".

Раніше Фокус писав, як вбудований імплант здатний вбивати рак. Терапевтична губка розміром із гумку для олівців посилила реакцію організму на боротьбу з пухлиною в мишей і запобігла рецидиву раку.