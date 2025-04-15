Женщина начала есть клубнику, а потом заметила нечто странное: что это было (фото)

Женщина поделилась историей о том, как съела одну из ягод, не заметив на ней плесени. Ее сообщение стало вирусным в сети, а медики объяснили, когда подобное может быть опасно.

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Пользовательница с ником explosive_potatoes22 рассказала об этом на популярном форуме Reddit.

Женщина случайно съела несколько ягод клубники, прежде чем заметила одну с плесенью. Пост, опубликованный в сабреддите r/Wellthatsucks 11 апреля, уже собрал более 18 тысяч лайков и сотни комментариев.

"Я съела не менее пяти штук, прежде чем заметила…", — гласил заголовок записи. На сопровождающем фото автор поста показала пластиковый контейнер с клубникой, в углу которого видна ягода с белым налетом плесени. Женщина отметила, что мыла их по одной и не заметила испорченную из-за прозрачного пластика.

Снимок вызвал ажиотаж среди пользователей соцсети Фото: Reddit

Снимок вызвал ажиотаж среди пользователей соцсети. Мнение экспертов по этому поводу разделились. В большинстве случаев для здорового человека такая ситуация не опасна. По данным Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов USDA, мягкие фрукты с высоким содержанием влаги, как клубника, могут быть заражены плесенью даже под поверхностью. Однако серьезные последствия маловероятны.

Доктор Логан Гэлбрейт из Invigor Medical отметил, что употребление нескольких таких ягод обычно не вызывает проблем.

"Даже если плесень распространяется спорами, если съеденные ягоды были далеко от зараженной — риска практически нет", — пояснил он.

Однако доктор Билл Капп из Fountain Life добавил, что такие фрукты лучше полностью выбрасывать.

"Микроскопические нити плесени проникают вглубь, и мытье не гарантирует безопасности", — отметил специалист.

Пользователи Reddit в комментариях отнеслись к инциденту с юмором и сочувствием, заверив автора, что сталкивались с тем же.

"Это происходит со мной постоянно", "Выбрось плохую и ешь дальше", "Черт, я только что вспомнил, что не проверял их целый год", — писали они.

Медики рекомендуют при покупке и хранении ягод всегда проверять их на наличие плесени и при малейшем сомнении выбрасывать подозрительные экземпляры.

Ранее Фокус сообщал, что женщина купила самый дорогой коктейль в мире. Напиток был подан в одном из двух сохранившихся в мире хрустальных бокалов Baccarat Service Leczinska, датированных 1937 годом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.