Невеста случайно приняла снотворное в день свадьбы: как прошла церемония (видео)

Джейд Дженсен из Австралии перепутала лекарства в день свадьбы и приняла снотворное вместо обезболивающего после того, как получила удар пробкой от шампанского. Несмотря на это и другие курьезы, церемония все же состоялась.

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Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Свадебное утро 27-летней Джейд Дженсен из Южной Австралии обещало быть идеальным, но в дело вмешалась пробка от шампанского, снотворное и ее собака.

Видео, в котором Джейд делится своей невероятной историей, уже собрало более 2,2 миллиона просмотров в TikTok. Австралийка рассказала, как все пошло не по плану, но при этом стало незабываемым.

"Ты не знаешь, что день твоей свадьбы начнется с удара пробкой по лбу и случайного приема двух таблеток снотворного", — с иронией подписала свое видео Дженсен.

Утро началось с девичника и открытия бутылки шампанского Veuve, когда пробка внезапно ударила Джейд в лоб. Опасаясь, что на лице останется "яйцо", невеста поспешила к морозилке за льдом, а затем решила принять обезболивающее. Вот только вместо нужного лекарста она по ошибке выпила две таблетки снотворного Restavit.

"Я сразу поняла, что что-то не так, и запаниковала. Половина таблетки обычно усыпляет меня надолго, так что две — это уже почти кома", — вспоминает Джейд.

На помощь невесте пришли мама и друзья Фото: TikTok

Пока Дженсен пыталась нейтрализовать действие лекарства, на помощь пришли близкие — мама и друзья. Они сообщили жениху о ситуации, заверив его перед церемонией, что все под контролем.

Но и на этом свадебные казусы не закончились. Когда Джейд шла к алтарю в длинном платье, ее собака по кличке Сасси, радостно встретила хозяйку… и случайно вырвала вуаль прямо из прически.

Несмотря на утреннюю травму, тревоги и "вмешательство" питомца, невеста вспоминает день с улыбкой.

"Это была абсолютно уморительная и в целом незабываемая свадьба", — признается она.

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