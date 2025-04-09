Наречена випадково прийняла снодійне в день весілля: як пройшла церемонія (відео)

Джейд Дженсен з Австралії переплутала ліки в день весілля і прийняла снодійне замість знеболювального після того, як отримала удар пробкою від шампанського. Попри це та інші курйози, церемонія все ж відбулася.

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Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Весільний ранок 27-річної Джейд Дженсен з Південної Австралії обіцяв бути ідеальним, але в справу втрутився корок від шампанського, снодійне і її собака.

Відео, в якому Джейд ділиться своєю неймовірною історією, вже зібрало понад 2,2 мільйона переглядів у TikTok. Австралійка розповіла, як усе пішло не за планом, але при цьому стало незабутнім.

"Ти не знаєш, що день твого весілля почнеться з удару корком по лобі й випадкового прийому двох таблеток снодійного", — з іронією підписала своє відео Дженсен.

Ранок почався з дівич-вечора і відкриття пляшки шампанського Veuve, коли пробка раптово вдарила Джейд у лоб. Побоюючись, що на обличчі залишиться "яйце", наречена поспішила до морозилки за льодом, а потім вирішила вжити знеболювальне. Ось тільки замість потрібних ліків вона помилково випила дві таблетки снодійного Restavit.

"Я одразу зрозуміла, що щось не так, і запанікувала. Половина таблетки зазвичай присипляє мене надовго, тож дві — це вже майже кома", — згадує Джейд.

На допомогу нареченій прийшли мама і друзі Фото: TikTok

Поки Дженсен намагалася нейтралізувати дію ліків, на допомогу прийшли близькі — мама та друзі. Вони повідомили нареченому про ситуацію, запевнивши його перед церемонією, що все під контролем.

Але й на цьому весільні казуси не закінчилися. Коли Джейд йшла до вівтаря в довгій сукні, її собака, на прізвисько Сассі, радісно зустріла господиню... і випадково вирвала вуаль прямо із зачіски.

Попри ранкову травму, тривоги й "втручання" улюбленця, наречена згадує день з посмішкою.

"Це було абсолютно сміховинне і загалом незабутнє весілля", — зізнається вона.

Раніше Фокус повідомляв, що закохані оригінально оголосили про свої заручини під час дружнього бранча. Замість традиційного тосту вони запропонували гостям відсканувати QR-код з меню напоїв, за яким ховалася фотографія з оголошенням про заручини.

Також стало відомо, що молодих закоханих хочуть "викинути" з країни через застарілий закон. Британська пара Роберт О'Лірі та Джессіка Мейтерс, яка проживає в Австралії, опинилася на межі депортації після того, як їм відмовили в отриманні посвідки на постійне проживання. Причиною такого рішення став стан здоров'я дівчини.