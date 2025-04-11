Женщина купила самый дорогой коктейль в мире: сколько он стоит (фото)

В Дубае изготовили самый дорогой коктейль в мире, стоимость которого составила 37,5 тысячи евро (примерно 1,7 млн гривен).

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Об этом пишет The Spirits Business.

В Дубае установлен новый рекорд: знаменитый эксперт по коньяку и специалист по приготовлению коктейлей Сальваторе Калабрезе, более известный как "Маэстро", представил самый дорогой коктейль в мире стоимостью 37 500 евро (примерно 1,7 млн гривен). Презентация уникального напитка состоялась в ресторане и Nahaté, в рамках торжеств, посвященных 260-летию французского производителя хрусталя Baccarat.

Эксклюзивный коктейль был приготовлен из особой смеси текилы Patrón, созданной мастером-дистиллятором Дэвидом Родригесом специально для этого события. В состав также вошли редчайшие ингредиенты: Kina Lillet 1950 года (вино) и Angostura Bitters 1930-х годов (ликер).

Напиток был подан в одном из двух сохранившихся в мире хрустальных бокалов Baccarat Service Leczinska, датированных 1937 годом. Эти бокалы отличаются исключительной чистотой хрусталя и были изготовлены вручную по проекту дизайнера Жоржа Шевалье. Название сервиза отсылает к королеве Марии Лещинской, супруге Людовика XV — именно он дал разрешение на основание мануфактуры Baccarat в 1764 году.

Сальваторе Калабрезе и раньше бил рекорды Фото: The Spirits Business

Калабрезе, ранее создавший в Лондоне коктейль стоимостью 5 500 фунтов и автор "самого старого коктейля в мире" — Salvatore’s Legacy, вновь подтвердил статус иконы миксологии. Его новое творение не только установило рекорд, но и стало кульминацией вечера, названного "самым роскошным коктейльным событием в мире".

Коктейль был выставлен на аукцион 7 апреля, а его обладательница получила не только напиток с уникальной историей, но и бутылку редкой текилы Patrón, а также один из легендарных бокалов Baccarat 1937 года.

Завершилось мероприятие коктейльной сессией от Федерико Павана, директора The Donovan Bar в Лондоне, который угощал гостей изысканными напитками, достойными такого исключительного вечера.

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