Жінка купила найдорожчий коктейль у світі: скільки він коштує (фото)

У Дубаї виготовили найдорожчий коктейль у світі, вартість якого склала 37,5 тисячі євро (приблизно 1,7 млн гривень).

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Про це пише The Spirits Business.

У Дубаї встановлено новий рекорд: знаменитий експерт з коньяку і фахівець з приготування коктейлів Сальваторе Калабрезе, більш відомий як "Маестро", представив найдорожчий коктейль у світі вартістю 37 500 євро (приблизно 1,7 млн гривень). Презентація унікального напою відбулася в ресторані і Nahaté, в рамках урочистостей, присвячених 260-річчю французького виробника кришталю Baccarat.

Ексклюзивний коктейль приготували з особливої суміші текіли Patrón, створеної майстром-дистилятором Девідом Родрігесом спеціально для цієї події. До складу також увійшли рідкісні інгредієнти: Kina Lillet 1950 року (вино) і Angostura Bitters 1930-х років (лікер).

Напій подали в одному з двох збережених у світі кришталевих келихів Baccarat Service Leczinska, датованих 1937 роком. Ці келихи вирізняються винятковою чистотою кришталю і були виготовлені вручну за проєктом дизайнера Жоржа Шевальє. Назва сервізу відсилає до королеви Марії Лещинської, дружини Людовика XV — саме він дав дозвіл на заснування мануфактури Baccarat 1764 року.

Сальваторе Калабрезе і раніше бив рекорди Фото: The Spirits Business

Калабрезе, який раніше створив у Лондоні коктейль вартістю 5 500 фунтів і автор "найстарішого коктейлю у світі" — Salvatore's Legacy, знову підтвердив статус ікони міксології. Його нове творіння не тільки встановило рекорд, а й стало кульмінацією вечора, названого "найрозкішнішою коктейльною подією у світі".

Коктейль виставили на аукціон 7 квітня, а його власниця отримала не тільки напій з унікальною історією, а й пляшку рідкісної текіли Patrón, а також один із легендарних келихів Baccarat 1937 року.

Завершився захід коктейльною сесією від Федеріко Павана, директора The Donovan Bar в Лондоні, який пригощав гостей вишуканими напоями, гідними такого виняткового вечора.

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