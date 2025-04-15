Жінка почала їсти полуницю, а потім помітила щось дивне: що це було (фото)

Жінка поділилася історією про те, як з'їла одну з ягід, не помітивши на ній цвілі. Її допис став вірусним у мережі, а медики пояснили, коли подібне може бути небезпечним.

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Користувачка з ніком explosive_potatoes22 розповіла про це на популярному форумі Reddit.

Жінка випадково з'їла кілька ягід полуниці, перш ніж помітила одну з цвіллю. Пост, опублікований у сабреддіті r/Wellthatsucks 11 квітня, вже зібрав понад 18 тисяч лайків і сотні коментарів.

"Я з'їла не менше п'яти штук, перш ніж помітила...", — свідчив заголовок запису. На фото, що супроводжує авторка посту показала пластиковий контейнер із полуницею, у кутку якого видно ягоду з білим нальотом цвілі. Жінка зазначила, що мила їх по одній і не помітила зіпсовану через прозорий пластик.

Знімок викликав ажіотаж серед користувачів соцмережі Фото: Reddit

Знімок викликав ажіотаж серед користувачів соцмережі. Думки експертів з цього приводу розділилися. У більшості випадків для здорової людини така ситуація не є небезпечною. За даними Служби безпеки та інспекції харчових продуктів USDA, м'які фрукти з високим вмістом вологи, як полуниця, можуть бути заражені цвіллю навіть під поверхнею. Однак серйозні наслідки малоймовірні.

Доктор Логан Гелбрейт з Invigor Medical зазначив, що вживання кількох таких ягід зазвичай не викликає проблем.

"Навіть якщо цвіль поширюється спорами, якщо з'їдені ягоди були далеко від зараженої — ризику практично немає", — пояснив він.

Однак доктор Білл Капп із Fountain Life додав, що такі фрукти краще повністю викидати.

"Мікроскопічні нитки цвілі проникають углиб, і миття не гарантує безпеки", — зазначив фахівець.

Користувачі Reddit в коментарях поставилися до інциденту з гумором і співчуттям, запевнивши автора, що стикалися з тим самим.

"Це відбувається зі мною постійно", "Викинь погану і їж далі", "Чорт, я щойно згадав, що не перевіряв їх цілий рік", — писали вони.

Медики рекомендують під час купівлі та зберігання ягід завжди перевіряти їх на наявність цвілі й за найменшого сумніву викидати підозрілі екземпляри.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.