Водные системы США захватывают "жуткие монстры": ученые советуют отрубать им голову при встрече

Департамент охраны природы выступил с резким заявлением о том, что северные змееголовы, которых ученые считают почти "дикими зомби", захватили реки во многих штатах. Теперь эксперты советуют немедленно убить змееголовов и отрезать им голову, если кто-то встретит их.

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Об этом пишет IFLScience.

В новом заявлении Департамент охраны природы Миссури (MDC) напоминает рыболовам, что северные змееголовы запрещены в тате. Более того, эксперты отмечают, что импорт, экспорт, покупка, продажа и владение этим видном также являются незаконными. В заявлении также сказано, что рыбакам следует незамедлительно убить северного змееголова, отрезав ему голову и выпотрошив его.

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В заявлении также обнародована инструкция, какие именно шаги следует предпринять рыбакам, если они все же встретят в водах жуткого монстра:

следует убедиться, что это действительно северный змееголов — их легко спутать с местным видом змееголовов, но их можно отличить по внешнему виду — северные змееголовы имеют более длинные анальные плавники в сравнении с местными;

не стоит выпускать рыбу или оставлять ее на берегу — вид может выживать вне воды и даже способен доползти обратно до водоема;

следует сфотографировать и записать точное место обнаружения северного змееголова;

следует убить рыбу, отрезав ей голову, выпотрошив ее или запечатав в пластиковый пакет;

следует сообщить о наблюдениях местным властям.

По словам эколога по инвазивным в Департаменте охраны природы Миссури Анджелы Соколовски, северный змееголов невероятно инвазивный и способен сократить популяцию спортивной рыбы. Отметим, что подобное заявление также было выпущено на уровне страны, однако в нем эксперты советуют избавляться от змееголовов путем заморозки или помещения ее на лед на длительное время. Впрочем, все эксперты сходятся во мнении, что независимо от способа умерщвления, рыбу нельзя возвращать в дикую природу живой.

Инвазивный северный змееголов (Channa argus) на измерительной доске Фото: USFWS

Северная змееголовая рыба (Channa argus) — инвазивный вид, не являющийся аборигеном Северной Америки. В дикой природе представители этого вида встречаются в озерах и прудах России и Восточной Азии, однако за последние два десятилетия вид широко распространился во многих штатах США. Вид продавался в зоомагазинах, на рынках и в некоторых ресторанах в нескольких крупных городах США, что, вероятно, объясняет, как они попали в страну.

Известно, что тело северной змееголовой рыбы может вырастать до 1 метра в длину и покрыто узорами, похожими на питона, которые подчеркивают ее рептильный облик. Любопытно, что представители этого вида также могут извиваться по земле как змеи. Хотя технически это костная рыба, она может дышать воздухом, что позволяет ей выживать в воде с низким содержанием кислорода. Она даже может жить без воды в течение нескольких дней, пока ее кожа остается влажной.

Согласно данным, впервые этот вид был задокументирован в США летом 2002 года, когда рыбак случайно поймал живую особь в пруду в штате Мэриленд. Команда обнаружила, что пруд был домом для тысяч молодых змееголовов, и позже стало ясно, что популяция не ограничивалась местным регионом.

Поскольку это очень агрессивный и инвазивный вид, распространение северных змееголовов вызвало опасения относительно их потенциального воздействия на местные экосистемы. Однако масштабы этого воздействия остаются неясными.

Ранее Фокус писал о том, что рыба, считавшаяся вымершей, найдена живой спустя 85 лет.