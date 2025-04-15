Водні системи США захоплюють "моторошні монстри": вчені радять відрубувати їм голову при зустрічі

Департамент охорони природи виступив із різкою заявою про те, що північні змієголови, яких учені вважають майже "дикими зомбі", захопили річки в багатьох штатах. Тепер експерти радять негайно вбити змієголових і відрізати їм голову, якщо хтось зустріне їх.

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Про це пише IFLScience.

У новій заяві Департамент охорони природи Міссурі (MDC) нагадує рибалкам, що північні змієголови заборонені в таті. Ба більше, експерти зазначають, що імпорт, експорт, купівля, продаж і володіння цим видом також є незаконними. У заяві також сказано, що рибалкам слід негайно вбити північного змієголова, відрізавши йому голову і випатравши його.

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У заяві також оприлюднено інструкцію, які саме кроки слід зробити рибалкам, якщо вони все ж таки зустрінуть у водах моторошного монстра:

слід переконатися, що це справді північний змієголов — їх легко сплутати з місцевим видом змієголових, але їх можна відрізнити за зовнішнім виглядом — північні змієголови мають довші анальні плавці, як порівняти з місцевими;

не варто випускати рибу або залишати її на березі — вид може виживати поза водою і навіть здатний доповзти назад до водойми;

слід сфотографувати та записати точне місце виявлення північного змієголова;

слід вбити рибу, відрізавши їй голову, випатравши її або запечатавши в пластиковий пакет;

слід повідомити про спостереження місцевій владі.

За словами еколога з інвазивних у Департаменті охорони природи Міссурі Анджели Соколовські, північний змієголов неймовірно інвазивний і здатний скоротити популяцію спортивної риби. Зазначимо, що подібна заява також була випущена на рівні країни, проте в ній експерти радять позбуватися змієголових шляхом заморозки або поміщення її на лід на тривалий час. Утім, усі експерти сходяться на думці, що незалежно від способу умертвіння, рибу не можна повертати в дику природу живою.

Інвазивний північний змієголов (Channa argus) на вимірювальній дошці Фото: USFWS

Північна змієголова риба (Channa argus) — інвазивний вид, який не є аборигеном Північної Америки. У дикій природі представники цього виду трапляються в озерах і ставках Росії та Східної Азії, проте за останні два десятиліття вид широко поширився в багатьох штатах США. Вид продавався в зоомагазинах, на ринках і в деяких ресторанах у кількох великих містах США, що, ймовірно, пояснює, як вони потрапили в країну.

Відомо, що тіло північної змієголової риби може виростати до 1 метра завдовжки й вкрите візерунками, схожими на пітона, які підкреслюють її рептильний вигляд. Цікаво, що представники цього виду також можуть звиватися по землі як змії. Хоча технічно це кісткова риба, вона може дихати повітрям, що дозволяє їй виживати у воді з низьким вмістом кисню. Вона навіть може жити без води протягом кількох днів, поки її шкіра залишається вологою.

Згідно з даними, вперше цей вид був задокументований у США влітку 2002 року, коли рибалка випадково спіймав живу особину в ставку в штаті Мериленд. Команда виявила, що ставок був домом для тисяч молодих змієголових, і пізніше стало зрозуміло, що популяція не обмежувалася місцевим регіоном.

Оскільки це дуже агресивний та інвазивний вид, поширення північних змієголових викликало побоювання щодо їхнього потенційного впливу на місцеві екосистеми. Однак масштаби цього впливу залишаються неясними.

Раніше Фокус писав про те, що риба, яку вважали вимерлою, знайдена живою через 85 років.