Місцеві вживають у їжу: риба, яку вважали вимерлою, знайдена живою через 85 років

Пошуки Чельського змієголова не приносили результатів, що змусило багатьох іхтіологів вважати рибу вимерлою.

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Прісноводна променепера риба із сімейства змієголових із системи річки Чел, відома як амфібія Чана, яку вважали вимерлою, була виявлена кілька десятиліть потому. Про це повідомляє ресурс Vice.

Чельський змієголов був описаний 1840 року і не зустрічався вже з 1933 року. У той час рибу бачили в районі Гімалаїв.

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У 2024 році в одному зі штатів на сході Індії дослідники натрапили на кілька зібраних зразків, які, як нещодавно підтвердилося, належали змієголову. Вчені виявили їх у Західній Бенгалії після того, як дізналися, що місцеві жителі вживають у їжу рибу зеленого відтінку з виразними жовтими смужками, яка вважається вимерлою.

Біолог і ведучий каналу Discovery Форрест Галанте оголосив про повторне відкриття Channa amphibeus, одного з найрідкісніших і найнеуловиміших видів змієголовихів.

За його словами, цей великий і яскравий вид змієголових вирізняється хромово-жовтими або помаранчевими смугами, яскравими неоновими плямами під очима і найбільшою кількістю лусочок бокової лінії серед усіх змієголових групи Гачуа.

Нагадаємо, що водолази виявили надзвичайно рідкісну "рибу". Вона отримала прізвисько "риба-землетрус", оскільки вважається, що він піднімається з великої глибини перед або після раптових струсів земної кори.

Фокус писав, що однією з найменших риб в океані вважається Paedocypris progenetica. Дослідження показують, що статевозріла самка цього виду завдовжки досягає 7,9 міліметра, що менше за середню довжину нігтя.