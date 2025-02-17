Надзвичайно особливі риби 30 років ховалися від учених: як слиз робив їх "невидимими" (фото)

Зсохлі зябра цього виду риб занадто малі, щоб забезпечувати достатню кількість кисню, але у вугрів є "козир у рукаві".

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У 1836 році європейські вчені виявили в річці Амазонці незвичайну тварину, яку їм насилу вдалося ідентифікувати. Тіло невідомого виду було вугреподібним і досягало в довжину близько 60 сантиметрів, а заповнені повітрям легені переконали вчених, що це, мабуть, рептилія, пише Science Focus.

Рік потому в Африці був знайдений ще один екземпляр. Вчені вивчили структуру його серця й оголосили його амфібією. Лише через 30 років суперечок наукового консенсусу все ж було досягнуто: основна гіпотеза полягає в тому, що це риби, однак вони відрізняються від інших. Замість того щоб дихати водою через зябра, у них є легені.

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Дослідники виявили, якщо у риб немає доступу до поверхні води, щоб вдихати повітря, західноафриканська дводишна риба (Protopterus annectens) потоне. Річ у тім, що висохлі зябра цього виду занадто малі, щоб забезпечити достатню кількість кисню, але у дводишних риб є ще одна незвичайна здатність, яка допомагає їм виживати в природному середовищі існування — в болотах і річках, що сезонно пересихають.

Дводишні риби вигризають нори в намулі та будують своєрідну камеру, наповнену слизом, у якій вони згортаються в стані спокою, не харчуючись і не рухаючись — так триває, поки не повернуться дощі. Відомо, що в дикій природі це може тривати 7 або 8 місяців, водночас дводишні риби сплять по чотири роки.

Учені вже з'ясували, що дводишні риби вперше з'явилися понад 400 мільйонів років тому. Утім, попри вік виду, цей вид усе ще приховує в собі неймовірну кількість загадок. Наприклад, учені все ще недостатньо дослідили зв'язок між легенями та особливістю риб: плавальним міхуром, який більшість риб використовують, щоб плавати під водою, а також чути й видавати звуки.

Дводишні риби часто вважалися найближчими живими родичами ссавців у світі земноводних Фото: Alberto Guerrero

Зазначимо, що це не єдиний вид риб, що мають легені, — їх також виявили в багаторилих і гладких риб, але в жодної з них не було і легень, і плавального міхура. Один орган може бути версією іншого, але який з них з'явився першим? На це питання все ще важко відповісти.

Відомо, що в ембріонів риб плавальний міхур і легені розвиваються з кишені в кишківнику. Науковці провели сканування обох органів і виявили, що обидва вони пов'язані з кровоносною системою, проте легені є більш давнім органом. Результати також натякають, що плавальні міхури з'явилися пізніше і, по суті, є модифікованими легенями.

Інше питання, яке давно спантеличувало вчених, полягає в тому, чи є дводишні риби найближчими живими родичами всіх наземних чотирилапих тварин, тобто всіх ссавців, птахів, рептилій та амфібій.

Недавні дослідження припускають, що це так. Вчені вважають, що дводишні риби віддаленіше пов'язані з кістковими рибами, такими як тунець і оселедець, ніж з наземними хребетними, включно з людьми. Наразі відомо шість видів дводишних риб, зокрема чотири з Африки. Самка австралійської дводишної риби, відома як Мафусаїл, носить титул найстарішої риби, що живе в неволі.

Раніше Фокус писав про те, що популярна акваріумна риба виявилася абсолютно новим видом.