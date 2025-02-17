Очень особенные рыбы 30 лет скрывались от ученых: как слизь делала их "невидимыми" (фото)

Иссохшие жабры этого вида рыб слишком малы, чтобы обеспечивать достаточное количество кислорода, но у угрей есть "козырь в рукаве".

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В 1836 году европейские ученые обнаружили в реке Амазонке необычное животное, которое им с трудом удалось идентифицировать. Тело неизвестного вида было угреподобным и достигало в длину около 60 сантиметров, а заполненные воздухом легкие убедили ученых, что это, должно быть, рептилия, пишет Science Focus.

Год спустя в Африке был найден еще один экземпляр. Ученые изучили структуру его сердца и объявили его амфибией. Лишь спустя 30 лет споров научный консенсус все же был достигнут: основная гипотеза заключается в том, что это рыбы, однако они отличаются от других. Вместо того чтобы дышать водой через жабры, у них есть легкие.

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Исследователи обнаружили, если у рыб нет доступа к поверхности воды, чтобы вдыхать воздух, западноафриканская двоякодышащая рыба (Protopterus annectens) утонет. Дело в том, что иссохшие жабры этого вида слишком малы, чтобы обеспечить достаточное количество кислорода, но у двоякодышащих рыб есть еще одна необычная способность, которая помогает им выживать в естественной среде обитания — в сезонно пересыхающих болотах и реках.

Двоякодышащие рыбы выгрызают норы в иле и строят своеобразную камеру, наполненную слизью, в которой они сворачиваются в состоянии покоя, не питаясь и не двигаясь — так продолжается, пока не вернутся дожди. Известно, что в дикой природе это может длиться 7 или 8 месяцев, в то же время двоякодышащие рыбы спят по четыре года.

Ученые уже выяснили, что двоякодышащие рыбы впервые появились более 400 миллионов лет назад. Впрочем, несмотря на возраст вида, этот вид все еще таит в себе невероятное количество загадок. Например, ученые все еще недостаточно исследовали связь между легкими и особенностью рыб: плавательным пузырем, который большинство рыб используют, чтобы плавать под водой, а также слышать и издавать звуки.

Двоякодышащие рыбы часто считались ближайшими живыми родственниками млекопитающих в мире земноводных Фото: Alberto Guerrero

Отметим, что это не единственный вид рыб у которых есть легки — их также обнаружили у многорылых и гладких рыб, но ни у одной из них не было и легких, и плавательного пузыря. Один орган может быть версией другого, но какой из них появился первым? На этот вопрос все еще трудно ответить.

Известно, что у эмбрионов рыб плавательный пузырь и легкие развиваются из кармана в кишечнике. Ученые провели сканирование обоих органов и обнаружили, что оба они связаны с кровеносной системой, однако легки являются более древним органом. Результаты также намекают, что плавательные пузыри появились позже и, по сути, являются модифицированными легкими.

Другой вопрос, который давно озадачивал ученых, заключается в том, являются ли двоякодышащие рыбы ближайшими живыми родственниками всех наземных четвероногих животных, то есть всех млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий.

Недавние исследования предполагают, что это так. Ученые считают, что двоякодышащие рыбы более отдаленно связаны с костными рыбами, такими как тунец и сельдь, чем с наземными позвоночными, включая и людей. В настоящее время известно шесть видов двоякодышащих рыб, в том числе четыре из Африки. Самка австралийской двоякодышащей рыбы, известная как Мафусаил, носит титул самой старой рыбы, живущей в неволе.

Ранее Фокус писал о том, что популярная аквариумная рыба оказалась совершенно новым видом.