Родом из аниме. Новый вид рыб с красными полосами на лице назвали в честь "Принцессы Мононоке"

Ученые обнаружили совершенно новый вид глубоководных рыб, обладающих уникальной чертой лица.

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Земля является домом для невероятного количества видов и многие из них все еще неизвестны науке. В новом исследовании ученые обнаружили совершенно новый вид глубоководных рыб, обладающих уникальной чертой лица, что побудило команду назвать его в честь персонажа из анимационного фильма "Принцесса Мононоке" — культовой классики, созданной Studio Ghibli, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что представители этого вида принадлежат к семейству Branchiostegidae. У этих глубоководных плитчатых рыб есть уникальная черта лица: две вертикальные полосы под глазами, одна белая и одна красная. Именно эти полосы напомнили исследователям центрального персонажа аниме, Сан, у которой также есть красные полосатые отметины на лице.

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Однако не только черты лица побудили команду назвать новый вид Branchiostegus sanae. Отметим, что в "Принцессе Мононоке" Сан — молодая женщина, воспитанная волками после того, как ее бросили родители-люди. Она считает себя частью леса и борется за его защиту. По словам ведущего автора исследования Хаочэнь Хуана, фильм раскрывает сложные отношения между людьми и природой, и это то, что ученые надеялись отразить в своем названии.

Открытие было сделано, когда Хуан с коллегами просматривали рынки продуктов в 2021 году. Казалось бы, нет ничего необычного в том, чтобы найти глубоководную плитчатую рыбу на подобном рынке в Восточной и Юго-Восточной Азии, однако отметины на морде B. sanae выделяли ее среди остальных, и это оказалось особенно уникальной находкой.

По словам исследователей, обнаружение нового вида в этой группе — редкое и удачное событие, особенно такого своеобразного, как Branchiostegus sanae. Известно, что в семействе глубоководных плиточников сего 30 видов и Branchiostegus sanae стал вторым, описанным за последнее десятилетие. Ученые также считают, что это единственный вид плиточников, известный в Южно-Китайском море, имеющий вертикальные полосы на теле.

Branchiostegus sanae на рынке морепродуктов Фото: Jiangyuan Chen

Работая с китайскими рыбаками, которые называют B. sanae "рыбой-призраком с конской головой", исследователи смогли определить, что образцы были собраны в районе между островами Сиша и островом Хайнань.

Глубоководные плиточники обычно встречаются в регионах на краях океанических и континентальных плит, где они обитают на дне океана на глубине от 20 до 200 метров.

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