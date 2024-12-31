В тусклых реках случайно нашли новый вид: ученые назвали его "прихвостнем" бога подземного мира

Исследователи открыли новый вид мурены и обнаружили, что они делают что-то странное своим хвостом.

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Новая для науки мурена была обнаружена в устьях тусклых рек Центральной Индо-Тихоокеанской области — это вдохновило ученых назвать представителей нового вида в честь бога подземного мира Аида, пишет IFLScience.

По словам первого автора исследования, описавшего вид, доктора Вэнь-Чиена Хуана, новый вид получил полное название Uropterygius hades. Исследователи посчитали, что такое название подходит для угрей, чья темная окраска легко позволяет им сливаться с грязью. Доктор Хуан также отметил, что на название его вдохновило изображение Аида Ральфа Файнса в фильме "Битва титанов".

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Отметим, что науке известно 230 видов мурен, но ученые смогли обнаружить лишь один вид, который большую часть своей жизни проводит в пресной воде. Из морских видов только несколько могут переносить низкую соленость, которая наблюдается в устьях рек. Именно поэтому, по словам ученых, открытие этого вида стало таким любопытным.

По словам авторов исследования, трое ученых из Национального университета Сунь Ятсена отправились вдоль подземной реки на Филиппинах в поисках конкретного вида мурен. Однако им случайно удалось обнаружить нечто более особенное.

Ученые обнаружили стройную мурену с равномерной окраской. Когда ученые поймали несколько представителей нового вида, они обнаружили, что мурены делают нечто необычное: используют рытье хвостом вперед, что странно для мурен. У представителей нового вида также были маленькие глаза и уменьшенное количество сенсорных пор на голове. Предполагается, что эти черты полезны для мурен, обитающих в устье реки, где илистые условия могут их засорить. Авторы исследования считают, что рытье хвостом вперед и сенсорные адаптации могут указывать на то, что этот новый вид является отличным роющим.

Новый вид мурен назвали в честь бога подземного мира Фото: Dr Wen-Chien Huang

По словам доктора Хуана, новый вид представляет собой редкий вид, обитающий в мутной эстуарной среде, предпочитая субстраты, а также роя и прячась среди камней или в опавших листьях мангровых деревьев.

Команда также обнаружила, что эти мурены очень чувствительны к свету и постоянно пытаются спрятаться, когда подвергаются воздействию света. Это заставило ученых предположить, что среда обитания мурен привела их к неспособности адаптироваться к воздействию света. Маленькие глаза, по мнению ученых, также могут указывать на адаптацию вида к условиям слабого освещения: мурены используют свою хеморецепцию, а не зрение, чтобы обнаружить добычу или избежать хищников.

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