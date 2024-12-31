У тьмяних річках випадково знайшли новий вид: учені назвали його "посіпакою" бога підземного світу

Дослідники відкрили новий вид мурени й виявили, що вони роблять щось дивне своїм хвостом.

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Нову для науки мурену було виявлено в гирлах тьмяних річок Центральної Індо-Тихоокеанської області — це надихнуло вчених назвати представників нового виду на честь бога підземного світу Аїда, пише IFLScience.

За словами першого автора дослідження, який описав вид, доктора Вень-Чієна Хуана, новий вид отримав повну назву Uropterygius hades. Дослідники вирішили, що така назва підходить для вугрів, чиє темне забарвлення легко дозволяє їм зливатися з брудом. Доктор Хуан також зазначив, що на назву його надихнуло зображення Аїда Ральфа Файнса у фільмі "Битва титанів".

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Зазначимо, що науці відомо 230 видів мурен, але вчені змогли виявити лише один вид, який більшу частину свого життя проводить у прісній воді. З морських видів тільки кілька можуть переносити низьку солоність, яка спостерігається в гирлах річок. Саме тому, за словами вчених, відкриття цього виду стало таким цікавим.

За словами авторів дослідження, троє вчених з Національного університету Сунь Ятсена вирушили вздовж підземної річки на Філіппінах у пошуках конкретного виду мурен. Однак їм випадково вдалося виявити щось більш особливе.

Учені виявили струнку мурену з рівномірним забарвленням. Коли вчені спіймали кілька представників нового виду, вони виявили, що мурени роблять щось незвичайне: використовують риття хвостом уперед, що дивно для мурен. У представників нового виду також були маленькі очі та зменшена кількість сенсорних пор на голові. Передбачається, що ці риси корисні для мурен, що мешкають у гирлі річки, де мулисті умови можуть їх засмітити. Автори дослідження вважають, що риття хвостом вперед і сенсорні адаптації можуть вказувати на те, що цей новий вид є чудовим риттям.

Новий вид мурен назвали на честь бога підземного світу Фото: Dr Wen-Chien Huang

За словами доктора Хуана, новий вид являє собою рідкісний вид, що мешкає в каламутному естуарному середовищі, надаючи перевагу субстратам, а також риючи та ховаючись серед каменів або в опалому листі мангрових дерев.

Команда також виявила, що ці мурени дуже чутливі до світла і постійно намагаються сховатися, коли піддаються впливу світла. Це змусило вчених припустити, що середовище проживання мурен привело їх до нездатності адаптуватися до впливу світла. Маленькі очі, на думку вчених, також можуть вказувати на адаптацію виду до умов слабкого освітлення: мурени використовують свою хеморецепцію, а не зір, щоб виявити здобич або уникнути хижаків.

Раніше Фокус писав про те, як безокі вугри підкорюють безодню, жертвуючи зором.