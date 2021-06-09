Как у Чужого. Вспомогательные челюсти позволяют муренам охотиться даже на суше (видео)

Новое исследование доказывает, что муреновые рыбы могут питаться вне воды с помощью второй пары челюстей в их горле.

Большинство рыб заглатывают воду, чтобы проглотить свою добычу. Однако, согласно новому исследованию, муреновые рыбы уникальны тем, что не делают этого, что позволяет им питаться, находясь вне воды с помощью второй пары челюстей в их горле, сообщает New Atlas

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Обычно хищные рыбы затягивают добычу в рот и проталкивают в пищевод, всасывая воду, когда они открывают рот. Это эффективный способ, но он ограничивается получением пищи только под водой.

Тем не менее, есть сообщения о том, что звездчатый мегадер из семейства муреновых, выходит из воды вдоль береговой линии, где ловит и заглатывает крабов. Биолог Рита Мехта из Калифорнийского университета в Санта-Крус решила узнать, как это возможно.

Еще в 2007 году Мехта описала ситуацию, когда угри используют дополнительный набор выдвижных челюстей, чтобы заглатывать добычу в воде. Известные как глоточные челюсти, они расположены внутри горла, за основным набором челюстей во рту. Когда угорь захватывает добычу обычными челюстями, глоточные челюсти выдвигаются вперед, захватывают жертву, а затем втягивают в пищевод.

[ + – ] На изображении показана схема работы вспомогательных челюстей Фото: New Atlas

Чтобы узнать, позволяет ли тот же самый механизм кормиться угрям, находясь вне воды, Мехта и его коллеги потратили пять лет на обучение семи подопытных звездчатых мегадеров. В конце концов, рыбы смогли подняться по пандусу и выйти из воды, где они схватили и проглотили кусок рыбы, прежде чем вернуться в воду.

Это подтвердило тот факт, что звездчатый мегадер — единственная известная рыба, способная есть добычу без заглатывания воды. Даже рыба-амфибия грязевой прыгун, которая действительно глотает добычу на суше, может делать это, только используя воду, хранящуюся во рту.

"Это первый пример рыбы, которая может питаться на суше, не используя воду", — говорит Мехта. "Поэтому эти особые мурены могут использовать очень разную среду для получения пищи".

На видео вы можете увидеть, как один из обученных угрей ест на суше.