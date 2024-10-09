Самая странная ящерица в мире: ученые открыли новый вид и он не похож ни на что другое (фото)

Новый вид ящериц, недавно открытый учеными, неожиданно напоминает червя, но вовсе не является им.

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Люди делят планету с невероятным количеством видов. Некоторые из них давно вымерли, другие — хорошо известны науке, а с третьими мы лишь знакомимся. Например, в новом исследовании ученые открыли совершенно новый вид ящериц, хотя по их внешнему виду этого вовсе не скажешь, пишет IFLScience.

Открытие было сделано в горном регионе Бразилии. Во время экологических работ, проводимых по заказу горнодобывающей компании и развернувшихся в северном регионе гор Эспиньясу, ученые идентифицировали совершенно новый вид ящериц-червей, также известных как амфисбены — группа безногих ящериц.

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Ученые сравнили формы головы, чешую и количество колец на теле, а также ДНК, чтобы подтвердить, что им действительно удалось обнаружить совершенно новый вид. Результаты анализа подтвердили подозрения ученых — новый вид был назван Amphisbaena amethysta — в честь его родного региона с добычей аметиста.

Как и другие червеобразные ящерицы, они выглядят как большие черви. В длину новый вид достигает менее 26 сантиметров и на первый взгляд выглядит довольно розовым, но ее окрас становится коричневым к хвосту.

Новый вид ящериц немного напоминает червей Фото: ZooKeys

Исследователи обнаружили, что, как и другие подобные виды, новый вид является роющим — это означает, что он хорошо приспособлен к жизни под землей. В результате у него развились маленькие глаза, которые сложно заметить. Ученые наблюдали за представителями нового вида и смогли определить, что A. Amethysta не покидает свой привычный ареал с диапазоном около 38 километров в среднем на высоте коло 1000 метров.

Отметим, что несколько видов ранее были обнаружены в том же регионе на схожих высотах. Теперь авторы надеются, что это открытие является признаком того, что предстоит открыть еще больше ранее неизвестных видов рептилий.

Авторы исследования также утверждают, что идентификация нового вида свидетельствует о том, что роющая фауна, а также другие группы животных в регионе изучены далеко не полностью. Ученые надеются, что дальнейшее изучение региона позволит открыть больше видов, чем мы могли бы ожидать.

Ранее Фокус писал о том, что в Австралии изучают ящерицу, которая откладывает яйца и рожает детенышей.