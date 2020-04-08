Наглядная эволюция: в Австралии изучают ящерицу, которая откладывает яйца и рожает детенышей

Трехпалый сцинк может быть живородящим и яйцекладущим существом одновременно

Австралийские ученые обнаружили, что ящерица под названием Трехпалый сцинк (Saiphos equalis) эволюционирует просто в реальном времени и уже способна одновременно откладывать яйца и рожать маленьких ящериц. Это первый подобный случай в истории. Об этом пишет Daily Mail.

Ученым известно, что сцинки способны к "бимодальному размножению" - то есть или откладывать яйца, или вынашивать детенышей.

Но ранее сцинки просто "переключались" между этими режимами, в зависимости от климатических условий. Например, в более жарких и сухих регионах, таких как Сидней, трехпалые сцинки обычно откладывают яйца. Во-первых, мягкий климат не даст им погибнуть, а, во-вторых, у самих самок повышается шанс прожить более долгую жизнь и отложить больше яиц, ведь длительное вынашивание потомства отбирает силы у матери.

А в более холодном климате, таком как Новый Южный Уэльс, они становятся живородящими. Просто при неблагоприятных климатических условиях шансы на выживание потомства значительно повышаются, если вынашивать его вплоть до рождения.

Ученые из Сиднейского университета отмечают, в прошлом, около 150 видов животных совершили эволюционный переход от кладки яиц к живорождению, так что сейчас они предполагают - сцинк застигнут в эволюционном переходе между этими двумя состояниями.

"Мы не знаем, в каком направлении движется эволюция", - сказала вице-президент Сиднейского университета Камилла Виттингтон. Возможно, подстраиваясь под климатические изменения, сцинки так останутся в "подвешенном" эволюционном состоянии.

Как ранее писал Фокус:

Пуэрториканские ящерицы оказались в состоянии выполнять те же тесты на сообразительность, что и высокоразвитые пернатые. С эволюционной точки зрения «живость ума» сопровождает интенсивную социальную жизнь (включая заботу о потомстве) или, например, разнообразную диету, когда животному приходится добывать разнородную пищу из многочисленных источников. Ящерицы же не демонстрируют нам ни того ни другого.