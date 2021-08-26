Первая ящерица на Земле. Ученые нашли предка большинства современных пресмыкающихся

По словам исследователей, они приблизились к разгадке тайны ранней эволюции лепидозавров.

Все ящерицы и змеи включая эндемика из Новой Зеландии туатару ("живое ископаемое", представленное одним живым видом), составляют группу лепидозавров — самую большую группу наземных позвоночных на планете насчитывающую около 11000 видов, сообщает Scitechdaily

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Все они имеют длинную эволюционную историю. Однако ранняя стадия эволюции лепидозавров, 260–150 миллионов лет назад, представлена очень фрагментированными окаменелостями, которые не дают много данных для понимания их ранней эволюции, в результате чего происхождение этой чрезвычайно разнообразной группы животных остается загадкой уже многие годы. В новом исследовании группа ученых описывает новый вид, который представляет собой наиболее примитивного представителя лепидозавров, Taytalura alcoberi, обнаруженного в позднетриасовых отложениях в Аргентине, который является первой сохранившейся окаменелостью раннего лепидозавра.

[ + – ] Туатара, эндемик Новой Зеландии Фото: wikipedia

"Изучив некоторые внешние особенности окаменелости, я мог сказать, что эта рептилия была тесно связано с ящерицами, но выглядела более примитивно, чем настоящая ящерица, и это нечто совершенно особенное", — говорит Тиаго Симоес из Гарвардского университета.

В результате кропотливой работы над окаменелостью, ученые пришли к выводу, что рептилия Taytalura alcoberi была самым примитивным представителем рода, от которого в конечном итоге произошли все ящерицы и змеи.

"Это даже не ящерица на эволюционном древе", — говорит Симоес, — "это совсем другое, оно находится между настоящими ящерицами и туатарами, и всеми другими рептилиями".

Череп Taytalura alcoberi показывает, что первые лепидозавры были больше похожи на туатар, чем на чешуйчатых, то есть змей и ящериц, и, следовательно, чешуйчатые представляют собой серьезное отклонение от этого общего предка. Кроме того, у этой рептилии уникальные зубы, которые отличаются от зубов любой живой или вымершей группы лепидозавров.

"Почти идеально сохранившийся череп Taytalura alcoberi открывает нам детали того, как возникла очень успешная группа животных, в том числе более 10 000 видов змей, ящериц и туатар", — говорит Рикардо Мартинес из Национального университета Сан-Хуана, Аргентина. "Также стоит подчеркнуть удивительную сохранность окаменелости, которой 231 миллион лет".

"В отличие от почти всех окаменелостей триасовых лепидозавров, найденных в Европе, это первый ранний лепидозавр, обнаруженный в Южной Америке, что позволяет предположить, что лепидозавры могли мигрировать очень далеко в начале своей эволюционной истории", — говорит Симоес.

Taytalura alcoberi представляет собой примитивного предка современных пресмыкающихся, но самая старая окаменелость настоящей ящерицы датируется 11 миллионами лет назад.