Перша ящірка на Землі. Вчені знайшли предка більшості сучасних плазунів

За словами дослідників, вони наблизилися до розгадки таємниці ранньої еволюції лепідозаврів.

Всі ящірки та змії, включаючи ендеміка з Нової Зеландії туатару ("живе викопне", представлене одним живим видом), складають групу лепідозаврів — найбільшу групу наземних хребетних на планеті, яка налічує близько 11000 видів, повідомляє Scitechdaily

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Всі вони мають довгу еволюційну історію. Однак рання стадія еволюції лепідозаврів, 260-150 мільйонів років тому, представлена дуже фрагментованими скам'янілостями, які не дають багато даних для розуміння їхньої ранньої еволюції, в результаті чого походження цієї надзвичайно різноманітної групи тварин залишається загадкою вже багато років. У новому дослідженні група вчених описує новий вид, який є найпримітивнішим представником лепідозаврів, Taytalura alcoberi, виявленим у пізнотріасових відкладеннях в Аргентині, який є першою збереженою скам'янілістю раннього лепідозавра.

[ + – ] Туатара, ендемік Нової Зеландії Фото: wikipedia

"Вивчивши деякі зовнішні особливості скам'янілості, я міг сказати, що ця рептилія була тісно пов'язана з ящірками, але мала примітивніший вигляд, ніж справжня ящірка, і це щось зовсім особливе", — говорить Тіаго Сімоес з Гарвардського університету.

В результаті кропіткої роботи над скам'янілістю, вчені прийшли до висновку, що рептилія Taytalura alcoberi була найпримітивнішим представником роду, від якого в кінцевому підсумку пішли всі ящірки і змії.

"Це навіть не ящірка на еволюційному древі, — говорить Сімоес, — це зовсім інше, воно розташоване між справжніми ящірками та туатар і всіма іншими рептиліями".

Череп Taytalura alcoberi показує, що перші лепідозаври були більше схожі на туатар, ніж на лускатих, тобто змій і ящірок, і, отже, лускаті представляють собою серйозне відхилення від цього загального предка. Крім того, у цієї рептилії унікальні зуби, які відрізняються від зубів будь-якої живої чи вимерлої групи лепідозаврів.

"Майже ідеально збережений череп Taytalura alcoberi відкриває нам деталі того, як виникла дуже успішна група тварин, в тому числі понад 10 000 видів змій, ящірок і туатар, — говорить Рікардо Мартінес з Національного університету Сан-Хуана, Аргентина. — Також варто підкреслити дивовижне збереження скам'янілості, якій 231 мільйон років".

"На відміну від майже всіх скам'янілостей тріасових лепідозаврів, знайдених в Європі, це перший ранній лепідозавр, виявлений у Південній Америці, що дозволяє припустити, що лепідозаври могли мігрувати дуже далеко на початку своєї еволюційної історії", — говорить Сімоес.

Taytalura alcoberi є примітивного предка сучасних плазунів, але найстаріша скам'янілість справжньої ящірки датується 11 мільйонами років тому.