Найдивніша ящірка у світі: вчені відкрили новий вид і він не схожий ні на що інше (фото)

Новий вид ящірок, нещодавно відкритий вченими, несподівано нагадує хробака, але зовсім не є ним.

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Люди ділять планету з неймовірною кількістю видів. Деякі з них давно вимерли, інші — добре відомі науці, а з третіми ми лише знайомимося. Наприклад, у новому дослідженні вчені відкрили абсолютно новий вид ящірок, хоча за їхнім зовнішнім виглядом цього зовсім не скажеш, пише IFLScience.

Відкриття було зроблено в гірському регіоні Бразилії. Під час екологічних робіт, що проводяться на замовлення гірничодобувної компанії й розгорнулися в північному регіоні гір Еспіньясу, вчені ідентифікували абсолютно новий вид ящірок-черв'яків, також відомих як амфісбени — група безногих ящірок.

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Науковці порівняли форми голови, луску та кількість кілець на тілі, а також ДНК, щоб підтвердити, що їм справді вдалося виявити абсолютно новий вид. Результати аналізу підтвердили підозри вчених — новий вид був названий Amphisbaena amethysta — на честь його рідного регіону з видобутком аметисту.

Як і інші червоподібні ящірки, вони виглядають як великі черв'яки. У довжину новий вид досягає менш ніж 26 сантиметрів і, на перший погляд, виглядає досить рожевим, але її забарвлення стає коричневим до хвоста.

Новий вид ящірок трохи нагадує черв'яків Фото: ZooKeys

Дослідники виявили, що, як і інші подібні види, новий вид є риючим — це означає, що він добре пристосований до життя під землею. У результаті в нього розвинулися маленькі очі, які складно помітити. Науковці спостерігали за представниками нового виду і змогли визначити, що A. Amethysta не залишає свій звичний ареал з діапазоном близько 38 кілометрів у середньому на висоті коло 1000 метрів.

Зазначимо, що кілька видів раніше були виявлені в тому ж регіоні на схожих висотах. Тепер автори сподіваються, що це відкриття є ознакою того, що належить відкрити ще більше раніше невідомих видів рептилій.

Автори дослідження також стверджують, що ідентифікація нового виду свідчить про те, що риюча фауна, а також інші групи тварин у регіоні вивчені далеко не повністю. Вчені сподіваються, що подальше вивчення регіону дасть змогу відкрити більше видів, ніж ми могли б очікувати.

Раніше Фокус писав про те, що в Австралії вивчають ящірку, яка відкладає яйця і народжує дитинчат.