Родом з аніме. Новий вид риб із червоними смугами на обличчі назвали на честь "Принцеси Мононоке"

Вчені виявили абсолютно новий вид глибоководних риб, що мають унікальну рису обличчя.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів і багато хто з них все ще невідомі науці. У новому дослідженні вчені виявили абсолютно новий вид глибоководних риб, які мають унікальну рису обличчя, що спонукало команду назвати його на честь персонажа з анімаційного фільму "Принцеса Мононоке" — культової класики, створеної Studio Ghibli, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що представники цього виду належать до родини Branchiostegidae. У цих глибоководних плитчастих риб є унікальна риса обличчя: дві вертикальні смуги під очима, одна біла й одна червона. Саме ці смуги нагадали дослідникам центрального персонажа аніме, Сан, у якої також є червоні смугасті відмітини на обличчі.

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Однак не лише риси обличчя спонукали команду назвати новий вид Branchiostegus sanae. Зазначимо, що в "Принцесі Мононоці" Сан — молода жінка, вихована вовками після того, як її покинули батьки-люди. Вона вважає себе частиною лісу і бореться за його захист. За словами провідного автора дослідження Хаочень Хуана, фільм розкриває складні взаємини між людьми та природою, і це те, що вчені сподівалися відобразити у своїй назві.

Відкриття було зроблено, коли Хуан з колегами переглядали ринки продуктів у 2021 році. Здавалося б, немає нічого незвичайного в тому, щоб знайти глибоководну плитчасту рибу на подібному ринку в Східній і Південно-Східній Азії, проте відмітини на морді B. sanae вирізняли її з-поміж інших, і це виявилося особливо унікальною знахідкою.

За словами дослідників, виявлення нового виду в цій групі — рідкісна і вдала подія, особливо такого своєрідного, як Branchiostegus sanae. Відомо, що в сімействі глибоководних плиточників цього 30 видів і Branchiostegus sanae став другим, описаним за останнє десятиліття. Вчені також вважають, що це єдиний вид плиточників, відомий у Південнокитайському морі, що має вертикальні смуги на тілі.

Branchiostegus sanae на ринку морепродуктів Фото: Jiangyuan Chen

Працюючи з китайськими рибалками, які називають B. sanae "рибою-примарою з кінською головою", дослідники змогли визначити, що зразки були зібрані в районі між островами Сіша й островом Хайнань.

Глибоководні плиточники зазвичай зустрічаються в регіонах на краях океанічних і континентальних плит, де вони мешкають на дні океану на глибині від 20 до 200 метрів.

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