Не більша за людський ніготь: учені назвали найкрихітнішу рибу в усьому світі

У земних океанах мешкають мільярди риб найрізноманітніших кольорів, форм і розмірів, але яка з них найкрихітніша? Тепер у нас є відповідь.

Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для мільярдів різних видів риб — деякі з них величезні, інші крихітні; вони можуть бути різноманітних кольорів, а появу деяких з них на поверхні океану люди сприймають, як"передвістя апокаліпсиса", пише IFLScience.

Але, хто з усього цього розмаїття насправді є найкрихітнішою рибою в океані? Вчені попереджають, що відповісти на це питання не так вже й просто, але кілька претендентів у них все ж є.

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Одним із головних претендентів на звання найменшої риби в океані вважається Paedocypris progenetica. Дослідження показують, що найменша статевозріла самка цього виду завдовжки сягає всього 7,9 міліметра — для порівняння, це менше середньої довжини нігтя.

Вчені заявляють, що ця крихітна самка зовсім не є аномалією для свого виду. Команда виявила, що найбільша самка цього виду, яку вони змогли виявити, насправді була лише на 0,4 міліметра більшою за найкрихітнішу. Зазначимо, що для Paedocypris progenetica нормальними розмірами вважаються: 9,8 мм для самців і 10,3 мм для самок.

Цей крихітний вид, що належить до сімейства коропових, можна знайти в дуже кислих лісах із чорною водою на торф'яних болотах Суматри й острова Бінтан в Індонезії. На жаль, їхня популяція невблаганно скорочується через вирубку лісів і деградацію середовища проживання.

За словами Вільяма Вотсона з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень рибальства, технічно у світі існує більш дрібна риба. Вчені вважають, що цей титул міг би належати шиндлерія коротка (Schindleria brevipinguis).

Дорослі самці цього виду, як показує дослідження 2004 року, досягають від 6,5 до 7 мм, а найбільший зареєстрований екземпляр сягнув лише 8,4 мм. Цікаво, що вага найкрихітнішого екземпляра також становила 0,7 міліграма.

Основна проблема полягає в тому, що шиндлерії короткі відомі науці лише за шістьма зразками, знайденими на Великому бар'єрному рифі. Для порівняння, лише один зі зразків P. progenetica, взятих під час їхнього відкриття, містив 56 екземплярів. У результаті обмежена кількість зразків не дає вченим можливості стверджувати, що шиндлерія коротка є найменшою рибою в океані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили найменшого хамелеона у світі.