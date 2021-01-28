Размером с кончик пальца. Ученые открыли самого маленького хамелеона в мире

Необычного хамелеона обнаружили на Мадагаскаре, который является настоящим убежищем для биоразнообразия.

Маскировка является ценной чертой как для хищника, так и для жертвы, однако полевые биологи могут использовать ее для увеличения численности за вклад в таксономию, пишет IFL Science.

Поиск новых видов становится еще более трудным занятием, когда вы имеете дело с животным размером с кончик пальца, а именно с разновидностью хамелеона, описанной в новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports. Но как же обнаружить такое маленькое существо?

"Для этого требуется много терпения и наметанный глаз. Постоянно практикуясь, можно достичь хороших результатов, но мы также часто работаем с местными гидами, которые являются экспертами в поиске этих крошечных пресмыкающихся", — объяснил соавтор исследования, немецкий зоолог доктор Марк Шварц.

Девять лет назад некоторые исследователи из новой статьи впервые нашли крошечного хамелеона Brookesia micra. Тогда считалось, что он самый маленький в мире, но теперь доктор Шерц и ведущий автор Фрэнк Глоу открыли еще более мелкий новый вид — Brookesia nana.

Этот вид компенсирует недостаток своего размера удивительно большими гениталиями. Для сохранности самцы хамелеонов обычно прячут свои гениталии, которые называются гемипенисом, составляющий примерно 18,5% от размера их тела.

Точно определить, почему эти крошечные хамелеоны имеют такую необычную структуру тела довольно трудно, но исследователи подозревают, что это результат значительно большего размера тела самок.

Для успешного размножения гениталии самцов должны быть способны функционировать с гениталиями самок механически, делая более крупные части полезными для выживания и генетического продолжения этих животных.

Необычного хамелеона обнаружили на Мадагаскаре, который является настоящим убежищем для биоразнообразия и общим источником новых видов.

"Мы постоянно находим новые виды на Мадагаскаре и описываем их. Даже среди красивых и харизматичных хамелеонов есть много неизведанного, которое интересно изучить. Более того, мы также работаем над пониманием эволюционных процессов, которые привели к невероятному разнообразию Мадагаскара, и угроз, с которыми оно сталкивается", — заключил доктор Шерц.