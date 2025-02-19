Местные употребляют в пищу: рыба, считавшаяся вымершей, найдена живой спустя 85 лет

Поиски Чельского змееголова не приносили результатов, что заставило многих ихтиологов считать рыбу вымершей.

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Пресноводная лучеперая рыба из семейства змееголовых из системы реки Чел, известная как амфибия Чана, которую считали вымершей, была обнаружена несколько десятилетий спустя. Об этом сообщает ресурс Vice.

Чельский змееголов был описан в 1840 году и не встречался уже с 1933 года. В то время рыбу видели в районе Гималаев.

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В 2024 году в одном из штатов на востоке Индии исследователи наткнулись на несколько собранных образцов, которые, как недавно подтвердилось, принадлежали змееголову. Ученые обнаружили их в Западной Бенгалии после того, как узнали, что местные жители употребляют в пищу рыбу зеленого оттенка с отчетливыми желтыми полосками, которая считается вымершей.

Биолог и ведущий канала Discovery Форрест Галанте объявил о повторном открытии Channa amphibeus, одного из самых редких и неуловимых видов змееголовов.

По его словам, данный крупный и яркий вид змееголовов отличается хромово-желтыми или оранжевыми полосами, яркими неоновыми пятнами под глазами и самым большим количеством чешуек боковой линии среди всех змееголовов группы Гачуа.

Напомним, что водолазы обнаружили чрезвычайно редкую "рыбу". Она получила прозвище "рыба-землетрясение", поскольку считается, что он поднимается с большой глубины перед или после внезапных сотрясений земной коры.

Фокус писал, что одной из самых маленьких рыб в океане считается Paedocypris progenetica. Исследования показывают, что половозрелая самка этого вида в длину достигает 7,9 миллиметра, что меньше средней длины ногтя.