Химикаты и токсины из плесени: дубайский шоколад может быть опасен для здоровья, но не весь

Эксперты предупреждают, что дешевые версии шоколада из Дубая, который стал невероятно популярным во всем мире, могут содержать канцерогенные химикаты, пальмовое масло и даже токсины из плесени. Более того, существуют опасения, что употребление такого лакомства также способно вызвать рак.

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Об этом пишет Daily Mail.

Не многие продукты в последнее время вызывали такой всемирный ажиотаж, как знаменитый шоколадный батончик из Дубая. Лакомство получило известность в социальных сетях в прошлом году, а его главными ингредиентами является смесь фисташек и хрустящее тесто катаифи.

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Популярная во всем мире шоколадка была создана британско-египетским шоколатье из Дубая Сарой Хамуда, в качестве нового способа удовлетворить ее тягу к еде во время беременности. Теперь батончик стал настолько популярным, что его буквально хотят попробовать люди во всем мире.

Увы, популярность дубайского шоколада привела к появлению "черного рынка", а производители по всему миру запустили свое производство лакомства, используя дешевые и опасные подделки. В новом исследовании, которое было инициировано и проведено Управлением химических и ветеринарных расследований (CVUA), эксперты обнаружили, что некоторые шоколадные батончики, импортируемые с Ближнего Востока, наполнены вредными добавками и загрязняющими веществами. Сюда входит пальмовое масло, зеленые пищевые красители, токсины, вырабатываемые плесенью, и даже химические соединения, которые считаются канцерогенными.

В ходе расследования эксперты протестировали восемь импортных образцов поддельного шоколада: 5 из ОАЭ и три из Турции. Помимо молотых фисташек и катаифи, начинка шоколадного батончика Dubai содержит тахини — сладкую пасту из молотых семян кунжута. Однако ученые также обнаружили другие "добавки":

пальмовое масло, которое давно связывают с проблемами со здоровьем, в том числе и болезнями сердца;

наличие загрязненного пальмового масла в шоколаде привело к образованию 3-МХПД — соединение считается канцерогенным;

глицидиловые эфиры жирных кислот, которые распадаются на 3-МХПД и глицидол, еще одно соединение, описанное как "вероятно канцерогенное";

токсины плесени — в первую очередь афлатоксины, которые также считаются сильным канцерогеном для человека;

пищевые красители E140 или E141, придающие начинке более интенсивный зеленый оттенок и имитируют содержание фисташек;

подсолнечное и пальмовое масло, используемое в качестве заменителей какао-масла.

Согласно общеевропейской директиве по какао и какао-продуктам, продукт должен содержать какао-масло, чтобы вообще считаться шоколадом, поэтому эксперты утверждают, что брендинг "Дубайский шоколад" даже является точным описанием. Шокирующим фактом является то, что какао-масло было указано в списке ингредиентов двух из пяти не шоколадных продуктов, хотя на самом деле его там не было.

Увы, результаты расследования не раскрывают названия брендов или производителей, а также не указывают места, где они продаются. Но, по словам экспертов, все образцы выглядели "внешне похожими".

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