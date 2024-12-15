Дубайский шоколад: почему ближневосточный десерт стал интернет-сенсацией (видео)

Популярность дубайского шоколада стала неожиданностью для автора этого десерта, Сары Хамуды. По ее слова, спрос намного превышает предложение.

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В последние несколько месяцев в сети завирусились видео, на которых блогеры демонстрируют дубайский шоколад с его уникальной зеленой начинкой и неповторимым хрустом. В TikTok и Instagram подобные ролики набирают миллионы просмотров. В чем же причина такого феномена, разбирался Фокус.

Откуда взялся дубайский шоколад

Как пишет CNN, шоколадные батончики с необычными начинками, такими как тесто фило, ванильный заварной крем или чай с печеньем, производятся компанией Fix Dessert Chocolatier. Ее создала 38-летняя шоколатье Сара Хамуда. 38-летняя женщина, проживающая в Дубае уже девять лет, запустила бренд в 2021 году в качестве подработки. Будучи беременной, британско-египетская предпринимательница решила создать что-то большее, чем "типичная" шоколадная доза, чтобы удовлетворить самые необычные вкусовые предпочтения будущих мам.

Поскольку батончики изготавливаются вручную, включая красочные рисунки, нарисованные на каждом из них, есть предел тому, сколько команда может произвести.

"Для меня очень важно (сохранять) качество и ингредиенты нашей продукции", — говорит Сара, добавляя, что секрет ее батончиков – это фирменная форма, которую она использует для придания формы шоколаду и упаковки начинки.

Часть привлекательности батончиков Fix заключается в креативных названиях, которые придумывает муж Хамуды, и уникальных ближневосточных вкусах, таких как финики, карак (пряная чайная смесь) и кнафе, традиционный арабский десерт, приготовленный из измельченного теста, фисташек, сладкого мягкого сыра и сиропа. Сочетание фисташек, медового сиропа и нежных слоев хруста вызывает ассоциации со слоеной текстурой пахлавы.

Шоколадные батончики весят 200 гр и отличаются новыми вкусами

Интернациональное население Дубая, в котором преобладают экспаты, также вдохновило на создание некоторых вкусов, например, "Mind your own Buiscoff" — плитка белого шоколада с хрустящей начинкой из чизкейка Lotus, или "Cereously Chewsy" — плитка молочного шоколада с начинкой из шоколадной помадки Nutella, заварного крема и хлопьев.

Из локального бренда в глобальный тренд

Шоколад Fix в настоящее время доступен только в Дубае. Однако после того, как он прославился на весь мир, у производителей возникли проблемы. Они банально не могут угнаться за спросом. Нагрянувшая популярность привела к тому, что компания расширилась: от Хамуды и ее мужа, работающих дома, до команды из 10 человек на арендованной кухне.

200-граммовые плитки шоколада, которые продаются по $20 за штуку, доступны только через службу доставки еды Deliveroo, а продажи начинаются в 14:00 и 17:00 часов ежедневно. Хамуда отмечает, что предложение ограничено 500 заказами в день, поэтому они обычно разлетаются в течение нескольких минут.

По словам Сары, из-за маленького количества шоколадок в интернете возникла негативная реакция: клиенты жалуются на дефицит плиток и критикуют ажиотаж как маркетинговый ход. Она обещает, что в скором времени ее компания все же выйдет на международный уровень, сейчас они активно работают над этим:

"У нас много всего в разработке. Каждой тенденции свое время. Но я думаю, что мы можем дать гораздо больше, и я думаю, что для нас это только начало".

Истоки популярности

На самом деле причиной нехватки шоколада стала его моментальная популярность, которой поспособствовали социальные сети. О Fix узнал весь мир посте того, как блогер из TikTok Мария Вехера опубликовала кадры, где ест батончик в своей машине. Видео набрало более 105 миллионов просмотров на сегодняшний день, а сотни людей с тех пор сняли собственную реакцию на батончики.

То самое видео, котрое сдалало шоколад невероятно популярным

По словам Сары, она не ожидала такой реакции. Ажиотаж вокруг бренда был "нереальным", говорит Хамуда, добавляя, что ежедневные заказы Fix выросли с однозначных цифр до 500, а отзывы приходят из Канады, Аргентины и Румынии.

"Это безумие, что происходит. Честно говоря, я никогда не думала, что это станет глобальным", – сказала она.

Побочные плоды популярности

Спрос рождает предложение, и как результат – появилось немало реплик дубайского шоколада, производители которого стремятся имитировать эти вкусы и текстуры. Некоторые даже придают своим продуктам цветочные ноты розовой воды или ореховую насыщенность манной крупы, чтобы имитировать кнафе. Отчаянное желание фанатов попробовать необычные вкусы и текстуры привело к появлению "черного рынка шоколада", на котором плитки появились в Южной Африке по непомерным ценам. Однако эксперты предупреждают, что не все реплики соответствуют тем же стандартам.

Тем временем кулинары уже придумали, как сделать дубайский шоколад в домашних условиях.

Ранее Фокус писал, что ученые обнаружили защитные свойства у популярного шоколада.