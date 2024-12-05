Лакомство, спасающее жизнь: ученые обнаружили защитные свойства у популярного шоколада

Шоколад является популярным продуктом среди миллионов людей. Однако недавно ученые выяснили, что определенный его сорт может стать защитой от опасной и изнурительной болезни.

Недавнее исследование, проведенное в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана, выявило потенциальную связь между потреблением темного шоколада и снижением риска развития диабета 2-го типа. Таким образом ученые выявили потенциального кандидата на профилактику этого опасного заболевания, пользующегося популярностью у миллионов людей, пишет ScienceAlert.

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В исследовании, проводившемся в течение более чем двух десятилетий и опубликованном в журнале BMJ, приняли участие 111 654 медсестры, которые тщательно записывали свои пищевые привычки, включая потребление шоколада, в 1970-1980-х годах. Выяснилось, что у людей, употреблявших пять и более порций темного шоколада в неделю, вероятность развития диабета 2-го типа снижалась на 21% по сравнению с теми, кто редко или никогда не баловал себя шоколадом.

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Если темный шоколад, как оказалось, помогал участникам контролировать свой вес, то молочный шоколад показал другую тенденцию. Увеличение потребления молочного шоколада коррелировало с увеличением массы тела и не оказывало никакого защитного эффекта против диабета. Исследователи подчеркнули, что полученные ими данные скорее указывают на корреляцию, чем на причинно-следственную связь, и предположили, что необходимы дальнейшие работы для выявления точных механизмов этой связи.

Одним из вероятных объяснений является высокое содержание флаванолов в темном шоколаде. Флаванолы, соединения, также присутствующие во фруктах и овощах, уже были связаны с различными преимуществами для здоровья, включая улучшение метаболического здоровья и снижение риска развития диабета. Напротив, повышенное содержание сахара в молочном и белом шоколаде может нивелировать эти потенциальные преимущества и, возможно, повысить риск развития кардиометаболических заболеваний.

Распространенность диабета остается глобальной проблемой: по данным на 2019 год, им страдают 463 миллиона человек. По прогнозам, к 2045 году эта цифра может достичь 700 миллионов. Это заболевание требует строгого соблюдения диеты и контроля уровня сахара в крови для предотвращения серьезных осложнений. Поэтому выявление диетических факторов, таких как темный шоколад, которые могут способствовать профилактике диабета, является перспективным направлением для вмешательства в здравоохранение, считают авторы.

Хотя эти результаты пополняют растущий объем доказательств в поддержку стратегий профилактики, связанных с питанием, эксперты предостерегают от внесения значительных изменений в рацион питания только на основе этого исследования. Необходимо провести дополнительные рандомизированные контролируемые испытания, чтобы подтвердить его результаты и изучить биологические пути, которые в нем задействованы, считают они.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.