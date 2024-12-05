Ласощі, що рятують життя: вчені виявили захисні властивості у популярного шоколаду

Шоколад є популярним продуктом серед мільйонів людей. Однак нещодавно вчені з'ясували, що певний його сорт може стати захистом від небезпечної та виснажливої хвороби.

Нещодавнє дослідження, проведене в Гарвардській школі громадської охорони здоров'я імені Т.Х. Чана, виявило потенційний зв'язок між споживанням темного шоколаду і зниженням ризику розвитку діабету 2 -готипу. Тобто вчені виявили потенційного кандидата на профілактику цього небезпечного захворювання, що дуже популярний серед мільйонів людей, пише ScienceAlert.

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У дослідженні, що проводилося протягом більш ніж двох десятиліть і було опубліковано в журналі BMJ, взяли участь 111 654 медсестри, які ретельно записували свої харчові звички, включно зі споживанням шоколаду, у 1970-1980-х роках. З'ясувалося, що у людей, які вживали п'ять і більше порцій темного шоколаду на тиждень, ймовірність розвитку діабету 2-го типу знижувалася на 21% порівняно з тими, хто рідко або ніколи не балував себе шоколадом.

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Якщо темний шоколад, як виявилося, допомагав учасникам контролювати свою вагу, то молочний шоколад показав іншу тенденцію. Збільшення споживання молочного шоколаду корелювало зі збільшенням маси тіла і не мало жодного захисного ефекту проти діабету. Дослідники наголосили, що отримані ними дані швидше вказують на кореляцію, аніж на причинно-наслідковий зв'язок, і припустили, що необхідні подальші роботи для виявлення точних механізмів цього зв'язку.

Одним із ймовірних пояснень є високий вміст флаванолів у темному шоколаді. Флаваноли, сполуки, також присутні у фруктах і овочах, уже були пов'язані з різними перевагами для здоров'я, зокрема з поліпшенням метаболічного здоров'я та зниженням ризику розвитку діабету. Навпаки, підвищений вміст цукру в молочному та білому шоколаді може нівелювати ці потенційні переваги і, можливо, підвищити ризик розвитку кардіометаболічних захворювань.

Поширеність діабету залишається глобальною проблемою: за даними на 2019 рік, на нього страждають 463 мільйони людей. За прогнозами, до 2045 року ця цифра може сягнути 700 мільйонів. Це захворювання вимагає суворого дотримання дієти та контролю рівня цукру в крові для запобігання серйозних ускладнень. Тому виявлення таких дієтичних чинників, як темний шоколад, які можуть сприяти профілактиці діабету, є перспективним напрямом для втручання в охорону здоров'я, вважають автори.

Хоча ці результати поповнюють зростаючий обсяг доказів на підтримку стратегій профілактики, пов'язаних із харчуванням, експерти застерігають від внесення значних змін у раціон харчування тільки на основі цього дослідження. Необхідно провести додаткові рандомізовані контрольовані випробування, щоб підтвердити його результати та вивчити біологічні шляхи, які в ньому задіяні, вважають вони.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050-го, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів із діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.