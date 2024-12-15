Жінка схудла на 22 кілограми після пологів завдяки "спеціальному" напою

Санжукта Патра розповіла, що через зайву вагу більше не могла носити свої улюблені сукні та постійно відчувала втому. Вона ввела у свій раціон особливий смузі, який зіграв важливу роль у процесі схуднення.

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36-річна мешканка індійського штату Одіша Санжукта Патра, відома як кулінарна блогерка, схудла на 22 кілограми за пів року після пологів. Про це повідомляє видання The Times of India.

Жінка, яка до народження дітей перебувала у відмінній фізичній формі, зіткнулася з проблемою зайвої ваги після другої вагітності. Її вага сягнула 82 кілограмів, що призвело до фізичного та емоційного дискомфорту. Жінка зазначила, що більше не могла носити свої улюблені сукні, страждала від постійної втоми і навіть почала помічати ознаки варикозного розширення вен.

"Бажання знову носити свої улюблені речі та пробігати п'ять кілометрів, як раніше, стало для мене потужною мотивацією", — поділилася Санжукта.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Щоб повернути форму, Патра повністю переглянула свій спосіб життя. Вона впровадила в раціон особливий смузі із замочених мигдалю, волоських горіхів, кеш'ю, інжиру і родзинок, який пила на сніданок тричі на тиждень. В інший час снідала стравами з рису. Обід складався з пшеничних коржів роті, рису і варених овочів, а вечерю замінювала чашкою зеленого чаю з лимоном.

Однак однієї дієти виявилося недостатньо. Жінка почала активно займатися спортом. Ранок починався з прогулянки на 2-3 кілометри, після чого вона виконувала домашні обов'язки, займалася бігом підтюпцем і кардіовправами. Увечері близько дев'ятої години вона вирушала на прогулянку з сім'єю.

Попри складнощі на початку шляху, Санжукта зізналася, що переломним моментом став перший результат: вона скинула шість кілограмів. Це надихнуло її на подальші зусилля, і за пів року їй вдалося досягти ваги 60 кілограмів.

"Найголовніше на цьому шляху — дисципліна. А ще мені дуже допоміг мій смузі з горіхів і сухофруктів", — наголосила жінка.

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