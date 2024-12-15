Женщина похудела на 22 килограмма после родов благодаря "специальному" напитку

Санжукта Патра рассказала, что из-за лишнего веса больше не могла носить свои любимые платья и постоянно чувствовала усталость. Она ввела в свой рацион особый смузи, который сыграл важную роль в процессе похудения.

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36-летняя жительница индийского штата Одиша Санжукта Патра, известная как кулинарный блогер, похудела на 22 килограмма за полгода после родов. Об этом сообщает издание The Times of India.

Женщина, которая до рождения детей находилась в отличной физической форме, столкнулась с проблемой лишнего веса после второй беременности. Ее вес достиг 82 килограммов, что привело к физическому и эмоциональному дискомфорту. Женщина отметила, что больше не могла носить свои любимые платья, страдала от постоянной усталости и даже начала замечать признаки варикозного расширения вен.

"Желание снова носить свои любимые вещи и пробегать пять километров, как раньше, стало для меня мощной мотивацией", — поделилась Санжукта.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Чтобы вернуть форму, Патра полностью пересмотрела свой образ жизни. Она внедрила в рацион особый смузи из замоченных миндаля, грецких орехов, кешью, инжира и изюма, который пила на завтрак трижды в неделю. В остальное время завтракала блюдами из риса. Обед состоял из пшеничных лепешек роти, риса и вареных овощей, а ужин заменяла чашкой зеленого чая с лимоном.

Однако одной диеты оказалось недостаточно. Женщина начала активно заниматься спортом. Утро начиналось с прогулки на 2–3 километра, после чего она выполняла домашние обязанности, занималась бегом трусцой и кардиоупражнениями. Вечером около девяти часов она отправлялась на прогулку с семьей.

Несмотря на сложности в начале пути, Санжукта призналась, что переломным моментом стал первый результат: она сбросила шесть килограммов. Это вдохновило ее на дальнейшие усилия, и за полгода ей удалось достичь веса 60 килограммов.

"Самое главное в этом пути — дисциплина. А еще мне очень помог мой смузи из орехов и сухофруктов", — подчеркнула женщина.

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