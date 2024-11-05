Старіють повільніше за певних умов: учені відкрили унікальну рису в діабетиків

Діабет є серйозною і поширеною хворобою, що набирає обертів по всій планеті. Однак вчені з'ясували, що в людей із ним є низка доступних активностей, які можуть сповільнити старіння їхнього організму і зробити їх здоровішими.

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У недавньому дослідженні вченими було проаналізовано вплив фізичної активності у вільний час на біологічне старіння серед людей з діабетом 2 типу. Вони з'ясували, що постійна фізична активність пов'язана зі значним сповільненням біологічного старіння, причому найістотніші переваги проявляються за 594 хвилин активності помірної інтенсивності на тиждень. Таким чином фізичне навантаження може стати доступним способом підтримки здоров'я, навіть за наявності цієї хвороби, пише News Medical.

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Діабет 2-го типу відомий науці тим, що прискорює старіння, роблячи це за рахунок посилення клітинного ушкодження за допомогою таких механізмів, як укорочення теломер, дисфункція мітохондрій і посилення запалення. Ці процеси сприяють швидкому зниженню м'язової сили і функції підшлункової залози у хворих. У дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports і проведеному на основі даних Національного обстеження здоров'я і харчування США і присвяченому цій проблемі, взяли участь понад 4 000 дорослих із діагнозом "діабет 2 типу", а вчені використовували метрику PhenoAgeAccel для оцінки темпів біологічного старіння, яка представляє собою розрив між хронологічним і фізіологічним віком людини.

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Учасників розділили на чотири рівні активності: неактивні, недостатньо активні, "воїни вихідного дня" і високоактивні. Дані показали сильний зворотний зв'язок між фізичною активністю та показниками PhenoAgeAccel, наголосивши на тому, що регулярні фізичні вправи сповільнюють біологічне старіння в цих пацієнтів навіть після коригування демографічних і медичних чинників. Ключові висновки роботи показали, що фізична активність за певним порогом уже не продовжувала приносити додаткові переваги. Для чоловіків цей поріг становив приблизно 677 хвилин на тиждень, а для жінок — близько 502 хвилин на тиждень.

У тих, хто займався високоінтенсивною активністю нерегулярно, як ті самі "воїни вихідного дня", спостерігався лише мінімальний антивіковий ефект. Ці дані підкреслюють, що помірна, постійна фізична активність більш ефективна для довголіття, ніж інтенсивні, але нечасті тренування. Також учені з'ясували, що соціальні чинники, такі як сімейний стан, теж впливали на те, наскільки ефективно фізична активність впливала на біологічне старіння.

Ці результати свідчать про важливість стратегій громадської охорони здоров'я, що сприяють досяжним цілям активності з урахуванням потреб людей, включно з хворими. З огляду на те, що багатьом дорослим, які страждають на діабет 2 типу, важко підтримувати дуже високий рівень активності, постановка індивідуальних цілей щодо помірної та постійної фізичної активності може зробити ці переваги більш доступними.

Раніше Фокус писав про те, що людство до 2050 року накриє хвиля діабету. Від мільйонів до мільярдів: нове дослідження розкриває похмурі перспективи розвитку діабету по всьому світу до 2050 року, якщо системи охорони здоров'я вчасно не почнуть діяти на випередження.

Також Фокус писав про те, що діабет впливає на руйнування мозку. Нещодавні дослідження засвідчили, що у пацієнтів з діабетом першого типу відбувається раннє старіння мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.