Стареют медленнее при определенных условиях: ученые открыли уникальную черту у диабетиков

Диабет является серьезной и распространенной болезнью, набирающей обороты по всей планете. Однако ученые выяснили, что у людей с ним есть ряд доступных активностей, которые могут замедлить старение их организма и сделать их здоровее.

Related video

В недавнем исследовании учеными было проанализировано влияние физической активности в свободное время на биологическое старение среди людей с диабетом 2 типа. Они выяснили, что постоянная физическая активность связана со значительным замедлением биологического старения, причем наиболее существенные преимущества проявляются при 594 минутах активности умеренной интенсивности в неделю. Таким образом физическая нагрузка может стать доступным способом поддержания здоровья, даже при наличии этой болезни, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Диабет 2-го типа, известен науке тем, что ускоряет старение, делая это за счет усиления клеточного повреждения посредством таких механизмов, как укорочение теломер, дисфункция митохондрий и усиление воспаления. Эти процессы способствуют быстрому снижению мышечной силы и функции поджелудочной железы у больных. В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports и проведенном на основе данных Национального обследования здоровья и питания США и посвященном этой проблеме, приняли участие более 4 000 взрослых с диагнозом "диабет 2 типа", а ученые использовали метрику PhenoAgeAccel для оценки темпов биологического старения, представляющую собой разрыв между хронологическим и физиологическим возрастом человека.

Важно

Риск умереть во сне выше, чем у остальных: ученые обнаружили новую опасность для диабетиков

Участники были разделены на четыре уровня активности: неактивные, недостаточно активные, "воины выходного дня" и высокоактивные. Данные показали сильную обратную связь между физической активностью и показателями PhenoAgeAccel, подчеркнув, что регулярные физические упражнения замедляют биологическое старение у этих пациентов даже после корректировки демографических и медицинских факторов. Ключевые выводы работы показали, что физическая активность за определенным порогом уже не продолжала приносить дополнительные преимущества. Для мужчин этот порог составлял примерно 677 минут в неделю, а для женщин — около 502 минут в неделю.

У тех, кто занимался высокоинтенсивной активностью нерегулярно, как те самые "воины выходного дня", наблюдался лишь минимальный антивозрастной эффект. Эти данные подчеркивают, что умеренная, постоянная физическая активность более эффективна для долголетия, чем интенсивные, но нечастые тренировки. Также ученые выяснили, что социальные факторы, такие как семейное положение, тоже влияли на то, насколько эффективно физическая активность воздействовала на биологическое старение.

Эти результаты говорят о важности стратегий общественного здравоохранения, способствующих достижимым целям активности с учетом потребностей людей, включая больных. Учитывая, что многим взрослым, страдающим диабетом 2 типа, трудно поддерживать очень высокий уровень активности, постановка индивидуальных целей в отношении умеренной и постоянной физической активности может сделать эти преимущества более доступными.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.